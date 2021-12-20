港年收入逾1萬元YouTube頻道 按年增逾五成

串流時代 觀眾能以新方式使用電視熒幕

受數碼洪流及新媒體衝擊，YouTuber（又稱內容創作者）成為年輕人夢想職業。對於創作興趣職業化，Michael喜聞樂見，更分享其5歲兒子扮作YouTuber的趣事，認為學習對鏡頭說話的過程，有助孩子增加自信心。Google數據指出，YouTube全球有200萬名盈利創作者，香港年收入達1萬元或以上的YouTube頻道，數量按年增加逾五成。

不過近年YouTube的「黃標」政策掀審查爭議，Michael坦言平台總有自己一套社群規範，為觀眾、內容創作者或廣告商創建一個安全的生態系統。他指出，YouTube接觸逾550萬名18歲或以上香港用戶，也有更多品牌借助平台訴說故事及與消費者互動，帶動業務增長。根據母公司Alphabet（美：GOOGL）今年第三季業績，YouTube廣告收入按年增加43%至72.05億美元（約562億港元）。

[專訪]