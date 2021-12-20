Google港掌舵人冀延「試錯」精神 3方面推動港數碼化 雲解決方案助企業發展

明報記者 蔡穎霖

遙距工作成時下新常態，就連學生也在家網課。科技雖然使資訊愈加透明，但家長「垂簾聽政」，會否有「監察孩子」之嫌？Michael則認為，Google Classroom由教師主導，家長只是輔助角色。

作為兩名孩子的爸爸，Michael搖着頭表示：「孩子只會說上課『很好啊』，但是透過教育系統，家長則可以配合學校授課內容，協助孩子學習。例如一起觀察植物生長、認識不同動物等等。」

至於未來世界的面貌，Michael笑言「I wish I knew（我希望我知道）」。不過，從過去的經驗反映，Michael認為大家需一直保持好奇心，不停學習新事物，尤其是不同技術工具（technology tools），「當初誰知道混合工作會流行呢？」Michael形容「 熱情會啟發更多問題」，希望鼓勵大家親手發掘答案 ，從中學習更多新事物 。

料2030年數碼科技可為港帶來3870億經濟價值

展望疫後大未來，Michael希望從經濟發展、科技教育及生態圈3個方面，推動香港數碼化發展。根據Google委託發布的報告預期至2030年，數碼科技最多可以為香港帶來3870億元的經濟價值。

因此，Google不斷跟香港企業合作進行數碼化發展，當中包括匯豐銀行和Airwallex，利用旗下雲解決方案助企業發展。

數碼人才需求增 冀助港人鞏固發展新技能

另因應市場對數碼人才需求持續增長，Michael直言希望為此出一分力，協助港人鞏固並發展新技能。

Google香港除了推出Grow with Google計劃，也有YouTube、Grasshopper等不同工具，提供不同免費網上學習課程及教育資源，以便港人覓得數碼技能相關知識。Michael笑言，自己尤其熱中於青少年發展，期待能夠在新崗位上繼續貢獻社區，幫助發掘更多人才。

經歷過在家工作，Michael有感工作與家庭之間的界限已很模糊，在鼓勵創新以前，更要鼓勵同事照顧身心靈健康。

Michael舉例說：「日曆上新增了功能方便員工顯示在家工作的時間，開會時就可以知道大家傾向線上或實體會議。」Michael亦同時鼓勵同事多做運動、或是進行冥想，放鬆心情，紓緩壓力。