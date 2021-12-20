金力稀土材料世界龍頭

撰文 旻晞

金力主要研發、產銷高性能釹鐵硼稀土永磁材料、屬第三代稀土永磁材料，於電子、軍事、家電和汽車行業有廣泛應用。根據弗若斯特沙利文報告（下簡稱「報告」），集團高性能稀土永磁材料產量的市場份額約為14.5%，排名世界第一。

集團製品能應用於多項新能源行業範疇。早年有七成以上製品都用於風電發電機，惟近年逐漸將產品推展至新能源汽車及汽車零部件、節能變頻空調等。供貨予包括特斯拉（美：TSLA）、比亞廸（1211）、蔚來（美：NIO）、理想汽車（美：LI）等企業。如去年在全球所有稀土永磁材料生產商中，按新能源汽車裝配數量計，集團排名第二、市場分額14.5%。

集團指往績期間前五大客戶已維持3至10年的業務關係，今年上半年五大客戶佔收入比為25.3%。按地域分佈，集團九成收入都是滿足內地市場需要，僅一成出口。

金力運用晶界滲透技術，為客戶優化高端牌號產品的配方，大幅降低了中重稀土的添加量以降低成本。去年集團以晶界滲透技術生產4111噸高性能稀土永磁材料，產量為全球第一，約佔21.3%市場份額。

稀土供應減少 需求持續上升

作為下游稀土製品生產商，主要原材料就是稀土、鏑鐵及鋱等重稀土，以及鐠釹等輕稀土。近年隨着環球對減低碳排放要求愈高、對新能源、電動汽車及電機需求愈大，作為各種環保電機、電池主要原材料的稀土需求自然持續上升；供應方面，自2017年以來因中國全面打擊稀土違法違規專項行動，令供應減少。供應愈緊張，稀土價格亦理所當然持續上升。報告預測，中國的稀土金屬及合金，一般預計將於2020年至2025年期間上漲，無疑為集團帶來成本上升壓力。

不過翻查往績，集團近年毛利率大體保持穩定（見表），主要是集團產品平均售價能保持上升，以產品類別為集團最大收入來源的節能變頻空調為例，每噸平均售價由2018年的31.8萬元（人民幣‧下同），升至今年上半年的37萬元。產品的平均售價持續推升，支撐了集團有較平穩的毛利率。

集團產品銷量亦逐年上升，尤其去年7月內地實施新空調標準，從而推動節能變頻空調使用燒結釹鐵硼永磁材料，惠及集團去年來自節能變頻空調行業收入大增，由2019年的4.22億元增至去年的8.78億元。

價量齊升，令集團2018年至2020年期間收入保持相較快增長，複合年增長率為33.6%。去年集團加權淨資產收益率達17.1%。

預期行業戰略性擴生產基地

集團亦預期下游行業將大幅增長，一直戰略性擴大現有的贛州生產基地，以及包頭、寧波的新生產基地。如高性能釹鐵硼永磁材料毛坯年產能於2018年至2020年的複合年增長率達35.2%，至2020年底為1.28萬噸。即使如此，集團廠房利用率仍一直高居不下，如2018年、2019年及2020年分別為96.2%、104.2%及98.2%。是次來港集資其中一個目的，便是進一步擴充產能。集團預計於2022年及2025年，高性能釹鐵硼永磁材料毛坯的年產能將分別達2.3萬噸及4萬噸，較去年底比較增幅相當於80%及2.12倍。

留意營收受內地政策左右

值得留意是集團去年收入大增，一如上述是因受內地政策變化所惠及，從另一角度看，正反映集團營收相當受內地政策所左右。尤其對新能源補貼政策，如在新能源汽車，風電的補貼政策若逐步退場，對集團未來財務收入將帶來負面影響。

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