經濟
新股巡禮

金力稀土材料世界龍頭

【明報專訊】中港股市，不時會出現「稀土主題」，如「中國供應全球85%稀土」類似的新聞標題不時會出現，包括今天。因為按產量計全球最大稀土永磁材料生產商江西金力永磁（下簡稱「金力」）已通過上市聆訊，有機會短期在港進行招股。金力目前於深圳掛牌（深：300748），今年上半年盈收大增，連帶股價年初以來亦累升近一倍，市值逾390億元。

撰文 旻晞

金力主要研發、產銷高性能釹鐵硼稀土永磁材料、屬第三代稀土永磁材料，於電子、軍事、家電和汽車行業有廣泛應用。根據弗若斯特沙利文報告（下簡稱「報告」），集團高性能稀土永磁材料產量的市場份額約為14.5%，排名世界第一。

集團製品能應用於多項新能源行業範疇。早年有七成以上製品都用於風電發電機，惟近年逐漸將產品推展至新能源汽車及汽車零部件、節能變頻空調等。供貨予包括特斯拉（美：TSLA）、比亞廸（1211）、蔚來（美：NIO）、理想汽車（美：LI）等企業。如去年在全球所有稀土永磁材料生產商中，按新能源汽車裝配數量計，集團排名第二、市場分額14.5%。

集團指往績期間前五大客戶已維持3至10年的業務關係，今年上半年五大客戶佔收入比為25.3%。按地域分佈，集團九成收入都是滿足內地市場需要，僅一成出口。

金力運用晶界滲透技術，為客戶優化高端牌號產品的配方，大幅降低了中重稀土的添加量以降低成本。去年集團以晶界滲透技術生產4111噸高性能稀土永磁材料，產量為全球第一，約佔21.3%市場份額。

稀土供應減少 需求持續上升

作為下游稀土製品生產商，主要原材料就是稀土、鏑鐵及鋱等重稀土，以及鐠釹等輕稀土。近年隨着環球對減低碳排放要求愈高、對新能源、電動汽車及電機需求愈大，作為各種環保電機、電池主要原材料的稀土需求自然持續上升；供應方面，自2017年以來因中國全面打擊稀土違法違規專項行動，令供應減少。供應愈緊張，稀土價格亦理所當然持續上升。報告預測，中國的稀土金屬及合金，一般預計將於2020年至2025年期間上漲，無疑為集團帶來成本上升壓力。

不過翻查往績，集團近年毛利率大體保持穩定（見表），主要是集團產品平均售價能保持上升，以產品類別為集團最大收入來源的節能變頻空調為例，每噸平均售價由2018年的31.8萬元（人民幣‧下同），升至今年上半年的37萬元。產品的平均售價持續推升，支撐了集團有較平穩的毛利率。

集團產品銷量亦逐年上升，尤其去年7月內地實施新空調標準，從而推動節能變頻空調使用燒結釹鐵硼永磁材料，惠及集團去年來自節能變頻空調行業收入大增，由2019年的4.22億元增至去年的8.78億元。

價量齊升，令集團2018年至2020年期間收入保持相較快增長，複合年增長率為33.6%。去年集團加權淨資產收益率達17.1%。

預期行業戰略性擴生產基地

集團亦預期下游行業將大幅增長，一直戰略性擴大現有的贛州生產基地，以及包頭、寧波的新生產基地。如高性能釹鐵硼永磁材料毛坯年產能於2018年至2020年的複合年增長率達35.2%，至2020年底為1.28萬噸。即使如此，集團廠房利用率仍一直高居不下，如2018年、2019年及2020年分別為96.2%、104.2%及98.2%。是次來港集資其中一個目的，便是進一步擴充產能。集團預計於2022年及2025年，高性能釹鐵硼永磁材料毛坯的年產能將分別達2.3萬噸及4萬噸，較去年底比較增幅相當於80%及2.12倍。

留意營收受內地政策左右

值得留意是集團去年收入大增，一如上述是因受內地政策變化所惠及，從另一角度看，正反映集團營收相當受內地政策所左右。尤其對新能源補貼政策，如在新能源汽車，風電的補貼政策若逐步退場，對集團未來財務收入將帶來負面影響。

[新股巡禮]

上 / 下一篇新聞

禁主動銷售 跨境理財通反應淡 基金公會研允港客戶經理北上 金管局：通關便會好
禁主動銷售 跨境理財通反應淡 基金公會研允港客戶經理北上 金管局：通關便會好
記者兩度查詢 職員均着自行了解
記者兩度查詢 職員均着自行了解
港債券基金跌 損吸引力
港債券基金跌 損吸引力
安踏擬派特別中期息兼向員工派新股
安踏擬派特別中期息兼向員工派新股
華置今復牌 Ken Sir明言低吸冀成掌反私有化關鍵
華置今復牌 Ken Sir明言低吸冀成掌反私有化關鍵
渣打料美明年加息一兩次
渣打料美明年加息一兩次
鴻鵠陸庭龍：聯儲局重槌抗通脹 增持現金看好商品
鴻鵠陸庭龍：聯儲局重槌抗通脹 增持現金看好商品
3月已建議勿買內房債「利大本無歸」
3月已建議勿買內房債「利大本無歸」
鴻鵠陸庭龍：舜宇或供貨Apple Glasses可看好
鴻鵠陸庭龍：舜宇或供貨Apple Glasses可看好
創辦鴻鵠資產管理 目標千萬美元以上客戶
創辦鴻鵠資產管理 目標千萬美元以上客戶
Google港掌舵人冀延「試錯」精神 3方面推動港數碼化 雲解決方案助企業發展
Google港掌舵人冀延「試錯」精神 3方面推動港數碼化 雲解決方案助企業發展
港年收入逾1萬元YouTube頻道 按年增逾五成
港年收入逾1萬元YouTube頻道 按年增逾五成
翠華「快翠送」推網站落單
翠華「快翠送」推網站落單
富臨投資逾千萬拓美食廣場
富臨投資逾千萬拓美食廣場
港研發體感裝置 傳統電子遊戲升級
港研發體感裝置 傳統電子遊戲升級
創辦人曾開發防水對講機 學懂生產小眾產品技巧
創辦人曾開發防水對講機 學懂生產小眾產品技巧
張兆聰：美股從未在準備加息時轉熊
張兆聰：美股從未在準備加息時轉熊
李澄幸：退休應重點考慮醫保 股票不宜集中美股
李澄幸：退休應重點考慮醫保 股票不宜集中美股
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：匯控受惠英加息 留意購證28872
劉思明：匯控受惠英加息 留意購證28872
張兆聰：匯控受惠加息或不如以往
張兆聰：匯控受惠加息或不如以往
伍禮賢：潤啤業績理想 目標價70元
伍禮賢：潤啤業績理想 目標價70元
簡志健、傅可怡：Snowflake勝在獨特與「中立」
簡志健、傅可怡：Snowflake勝在獨特與「中立」
區偉志：幣圈2022年十大預言（上）
區偉志：幣圈2022年十大預言（上）
《幫你格價》：低門檻移民大盤點
《幫你格價》：低門檻移民大盤點
沈永年：隔離澳門住宿勝 珠海外賣飲食優
沈永年：隔離澳門住宿勝 珠海外賣飲食優
陸振輝：與其感嘆老去 不如活在當下
陸振輝：與其感嘆老去 不如活在當下
梁振輝：央行變 投資變？
梁振輝：央行變 投資變？
陳大為：愈加息 股巿巿寬愈窄
陳大為：愈加息 股巿巿寬愈窄
黃德几：新創建宜候7元吸 整固後有望再上
黃德几：新創建宜候7元吸 整固後有望再上
陸振球：美匯突破方向決定港股後市
陸振球：美匯突破方向決定港股後市
陸振球：港股失望情緒高 再做淡要小心
陸振球：港股失望情緒高 再做淡要小心
林少陽：再通脹資產明年料續跑贏
林少陽：再通脹資產明年料續跑贏
技術取勝：領展守長期上升軌
技術取勝：領展守長期上升軌
李聲揚：一注獨贏 輸錢無仇報
李聲揚：一注獨贏 輸錢無仇報
蔡金強：投資不過南宋版圖的本質
蔡金強：投資不過南宋版圖的本質
徐家健：滯脹乃政府干預造成？
徐家健：滯脹乃政府干預造成？
艾雲豪：成功靠苦幹 配合時代大轉折
艾雲豪：成功靠苦幹 配合時代大轉折
李順威：美股期權結算後或有空倉回補
李順威：美股期權結算後或有空倉回補
劉思明：能源板塊成港股唯一亮點
劉思明：能源板塊成港股唯一亮點
何啟聰：急挫吸引好友進場 美團購16576
何啟聰：急挫吸引好友進場 美團購16576
瑞銀亞洲：續獲資金支持 看好騰訊購12244
瑞銀亞洲：續獲資金支持 看好騰訊購12244
摩根大通亞洲：英加息帶動 匯控購29852
摩根大通亞洲：英加息帶動 匯控購29852
周顯：細價股非執董冇錢居多
周顯：細價股非執董冇錢居多
王弼：重申買輝瑞好難輸
王弼：重申買輝瑞好難輸
曾淵滄：中央明年穩經濟 港股將受惠
曾淵滄：中央明年穩經濟 港股將受惠
湯文亮：地產沒唱高散貨這回事
湯文亮：地產沒唱高散貨這回事
陳永傑：10年債息低企的啟示
陳永傑：10年債息低企的啟示
廖偉強：地產代理的「精神分裂」
廖偉強：地產代理的「精神分裂」
布少明：美聯儲加息 香港未必跟
布少明：美聯儲加息 香港未必跟
馬泰陽：美縱加息 對港樓市影響微
馬泰陽：美縱加息 對港樓市影響微
YOHO Hub兩日收2000票 最快今加推 料聖誕長假開售 CAINE HILL昨加推50伙周四賣28伙
YOHO Hub兩日收2000票 最快今加推 料聖誕長假開售 CAINE HILL昨加推50伙周四賣28伙
周末一手沽185伙 按周升逾五成
周末一手沽185伙 按周升逾五成
金朝陽林紀新籲降強拍門檻 低至六成
金朝陽林紀新籲降強拍門檻 低至六成
開拓迷你倉業務 3年建33據點涉5000個迷你倉
開拓迷你倉業務 3年建33據點涉5000個迷你倉
十大屋苑周末9宗 7周新低
十大屋苑周末9宗 7周新低
12月樓宇買賣登記約7900宗 料創5個月新高
12月樓宇買賣登記約7900宗 料創5個月新高
緹山擁港九靚景 花園特色戶私隱高
緹山擁港九靚景 花園特色戶私隱高
PARKSIDE呎價逼2.1萬創屋苑紀錄
PARKSIDE呎價逼2.1萬創屋苑紀錄
全取強積金 投資選擇多
全取強積金 投資選擇多