鴻鵠陸庭龍：舜宇或供貨Apple Glasses可看好

【明報專訊】目前在港股眾多板塊中，鴻鵠資產管理、鴻鵠家族辦公室行政總裁兼首席投資總監陸庭龍比較看好高端製造業股，例如現已打入蘋果公司（美：AAPL）供應鏈、日後可望為智能眼鏡Apple Glasses供應鏡片的舜宇光學（2382），「蘋果公司正在研究新一代Apple Glasses，成事的話，日後我們打電子遊戲或看電視節目或許不再需要熒幕，只要戴着眼鏡便可以了，而該眼鏡鏡片像iPhone智能手機的鏡頭一樣，可能都是由舜宇光學提供的」。
雖然陸庭龍在上文預測美國聯儲局明年將加息壓抑通脹，把股票佔投資組合比例由55%下降至40%，但他亦強調，人類的進步是不會停止的，高端科技研發生產會持續，個別科技及高端製造業股仍然很有投資價值。事實上，蘋果公司自1982年上市以來，過去近40年股價勁升逾1000倍，目前市值高達2.8萬億美元，稱冠全球；而近年成為蘋果公司旗下iPhone手機鏡頭供應商的舜宇光學，於2007年6月上市時招股價僅3.82元，上周五收報243.6元，14年半累積升幅亦逾63倍，即使期內出現美國加息周期，惟長線持有這類優質股，回報仍然十分可觀。
美國及中國作為全球兩大經濟體，近年在各方面競爭加劇，陸庭龍分析，中國面對美國不斷增加的壓力，若要繼續向前發展，便一定要做好高端製造業及高端科技，而美國因此亦多次制裁中國科技公司，限制向中國科技公司提供晶片及其他核心設備，他形容美國此舉是「打蛇的七寸，要壓住你(中國)」，而中國亦會繼續迎難而上，認為投資者可從中找到機會，「你投資中國的高端製造業股的話，超碼政策風險對你並非負面因素，因此亦減少了一個疑慮，可以細心研究哪間公司在這些行業有出色表現，便值得投資」。
舜宇今年首拿iPhone 13鏡頭訂單
陸庭龍舉例說，蘋果公司產銷的智能手機iPhone，無疑是全球最有競爭力、最賺錢的產品之一，若投資者本身是iPhone用家，不妨細心看看自己的智能手機，然後查證其熒幕、鏡頭及其他零件是由哪些上市公司生產，然後再細心分析，可能便可找到理想的投資標的，他以舜宇光學為例，指它今年不單估計首度拿到iPhone 13的鏡頭供應訂單，而且將來亦可望打入Apple Glasses供應鏈：「將來戴着Apple Glasses不單可以玩電子遊戲及看電視節目，亦可以做很多事，故此Apple Glasses可能像今日的iPhone一樣屬改變世界的消費電子產品，而Apple Glasses的眼鏡片與iPhone的手機鏡頭屬同類產品，同樣可由舜宇光學供貨。也可以說，美國及中國在軟件及硬件上的確各擅勝場，兩國的企業合作生產才可以製造出全球暢銷的高端消費電子產品」。
效股神巴菲特 重倉優質股
根據彭博數據，舜宇光學、創科實業(0669)及比亞迪(1211)今年以來股價分別上升44.34%、42.97%及38.53%，均屬藍籌表現五強之內，可見高端製造業股的確備受市場追棒，陸庭龍認為，在今年港股整體市况艱難的情况下，優質股股價愈升愈有，屬市場正常現象：「市况愈艱難的話，表現好的股票便愈獲資金抱團，因為其他股票乏善足陳，所謂『炒股不炒市』，只要你買中這些股份，大市升跌對你無影響」。
股神巴菲特的投資旗艦巴郡2016年首次買入蘋果公司後多次增持，至上周五持有8.87億股蘋果公司，市值高達1590億美元，較投資成本360億美元勁升3.42倍，佔整體股票投資組合約一半，亦佔巴郡市值四分之一。陸庭龍分析，巴菲特於蘋果公司的成功投資經驗，亦給予啟示投資者，要集中資金投資於優質股，他認為這也是明年投資港股及美股的致勝之道。
中資科網龍頭股續受反壟斷打壓
相對之下，陸庭龍並不看好中資科網龍頭股，認為騰訊(0700)、阿里(9988)及美團(3690)將繼續受制於反壟斷政策：「過去中資科網龍頭股最大優勢是掌握眾多客戶數據，可以由此發展不同業務，但在目前國家講求數據安全、反壟斷的情况下，科網行業生態環境已出現重大變化，也就是說，過去的估值已屬偏高，現在要回歸現實，既然估值要向下調整，股價當然亦要下跌！」
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相關字詞﹕巴菲特 蘋果公司 舜宇光學(2382)