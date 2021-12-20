3月已建議勿買內房債「利大本無歸」

過去幾個月恒大（3333）等多家內房出現債務違約，整體內房高息債市場明顯轉弱，在是次專訪中，記者與陸庭龍談起此事，他表示，不少內房債的確令投資者損失慘重，「點解內房債風險咁高，因為它的流動性很低，例如若該內房今日突然宣布不能如期支付利息，有關債價便即時由100元跌至30元，而且30元亦只是參考價，真正要沽貨的話，要以15至20元才可套現」。

人皆有貪念

投資回報視乎思維定力

陸庭龍表示，是次內房債違約風波，再次引證中國人的傳統智慧「利大本無歸」，他感到可惜的是，個別客戶未有根據他於今年初的建議避開內房債而最終損手：「好多人都避唔到，因為貪心，以為可以穩賺8厘至10厘息，始終人有貪念屬難以避免，最終的投資回報，要視乎個人的思維及定力，例如可否抵受此高息引誘」。

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