華置今復牌 Ken Sir明言低吸冀成掌反私有化關鍵

在華置私有化後，兩大陣營在周末發功。華置一方先在剛過去的周六強調，購入恒大股債合規，符合上市規則要求，語音未落，呂宇健昨日發功，明言過往用心經營多年使公司資產淨值上升的一套，在華置私有化一役已行不通。他更估計，華置一年後會再提私有化，並且說「定價必然會高於今次的4元」，他預期介乎6至8元之間，並謂復牌後股價下試3元或以下，對他來說是吸納良機。

料明年加價再提私有化 供股機率低

他亦表示，華置可能會再度出售資產，然後派特別息，自製私有化效應。小股東甚至聯合向管理層施壓，要求改善及令公司營運透明化，增加派息。至於「供股」的可能性，他認為在華置手頭資金充足、又沒有短期債務問題下，可能性不大，亦會招致市場更大反對聲音，甚至引發維權訴訟。

臨場未有投反對票的呂宇健又表示，感謝華置小股東團結，令結局不一樣。他更謂，即使今天華置復牌後股價下跌，有一些小股東拋售股票，亦會有小股東有心理準備不會低位減持，並繼續等待私有化再來。從中長期來看，因為求過於供，股價應該會回升至合理水平。他又謂，投資沒有必勝，但做人做事始終要講道理，並說：「有理通行天下，無理寸步難行。」