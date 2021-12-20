安踏擬派特別中期息兼向員工派新股

加碼派0.3元 再發14億元新股

安踏稱，公司成立30周年，在考慮到集團「現金盈餘充足，自由現金流穩定」，建議派發特別中期股息，經董事會批准後方可作實。翻查資料，安踏2007年上市以來，曾派發多次特別末期股息，是次屬安踏首次派發特別中期股息。若計及早前業績宣布派發每股中期股息60仙，今年半年財年，若以年化股息率計算，加上今次的中期特別息，安踏股息率達1.31厘，較原來的0.59厘為高。

安踏又稱，公司擬向集團若干現有員工授予獎勵股份，發行1200萬股新股用作獎勵計劃。若以安踏上周五（17日）最新收市價114.7元計算，該筆新股總值達13.76億元。曾被譽為最貴藍籌股的安踏，於8月突然宣布降低每手買賣股數，由1000股降至200股，降幅達八成，入場門檻亦隨之降低。安踏拆細股數變相可吸引更多散戶投資者，刺激交投，連同是次「大手筆」派錢，或更能催谷市場成交。

公布新10年戰略 推動「共同富裕」

安踏昨日亦公布新10年戰略及可持續發展計劃，在未來10年，將致力與利益相關方價值共生，在消費者、伙伴、環境及社會四大領域，推動實現可持續發展及「共同富裕」。安踏提及，在消費者領域，集團到2030年，將累計投入超過200億元人民幣推動自主創新研發，整合全球最頂尖的創意、設計、技術、學術研究及供應商資源，升級全球科研創新中心，支持「中國創造」達到國際領先水平。

在社會領域，安踏宣布，集團創始人家族將再投入價值100億元的現金及股票，成立「和敏基金會」。集團未來將投身醫療救助、體育事業、鄉村振興、及環境保護四大公益項目。

在伙伴領域，安踏表示，至2030年，集團的產業鏈將帶動逾3000家合作伙伴，及30萬從業員共同成長。環境領域將成立可持續發展委員會，2030年前影響上下游3000家企業提升可持續發展水平，帶動3億消費者踐行可持續性消費。