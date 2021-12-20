記者兩度查詢 職員均着自行了解

內地產品資料不全 損北向通用戶體驗

據監管要求，銀行不應於其網站或通過其他方式，主動展示或提供跨境伙伴銀行產品清單，但可向已開立理財通的客戶提供，因此本港銀行在跨境理財通專頁上，沒有相關產品資料。不過，即使客戶自行到內地銀行網站尋找產品資料，有銀行亦需要登入網上銀行後才能搜尋基金；亦有銀行只提供北向通產品名單，但沒有產品持倉、過往表現等資料，客戶需自行到第三方網站尋找。每個投資者同時只能選擇一間銀行開設跨境理財通戶口，因此客戶較難在開通北向通帳戶前，逐間銀行作比較。

網上難以找到產品資料，其他渠道亦不容易。本報記者曾致電兩間大型銀行的跨境理財通服務熱線，查詢投資產品問題，本港銀行的客戶服務員均將電話轉至內地同事，不過內地職員也未能解答，只提供深圳分行電話，着記者自行致電查詢。記者亦曾親身到分行查詢，職員只提供理財通網址，着記者自行上網了解北向通產品資料。