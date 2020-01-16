美基金減價戰 領航ETF收費降至0.04%

領航9隻固定收益ETF齊減費

領航宣布，會就旗下17隻基金，當中包括9隻固定收益ETF的收費降低，降費幅度由1至12個基點（1%等如100基點）不等，這是他們在2021至2022年財政年度首次降費，估計有助投資者節省約1850萬美元費用。根據彭博報道，以領航其中8隻固定收益ETF為例，原本收費水平便由0.05%，降至0.04%。彭博引述The ETF Store總裁Nate Geraci稱，領航的行動，正好再提醒ETF收費戰永遠不會完結。

在領航今次宣布ETF降收費之前，其他美國ETF發行商如Dimensional Fund Advisors才在周四宣布，一舉自明年2月28日起，降低旗下47隻互惠基金及3隻ETF的管理費，降價幅度由5%至29%不等，按加權平均基礎計則約減省13%管理費，新訂的管理費介乎0.09%至0.4%不等。另道富環球亦在12月上旬，落實將旗下3隻長、中、短企業債ETF的費用比率，由原先的0.07%，降至0.04%。