華置：購恒大股債安排符《上市規則》

稱已按上市規定披露

華置表示，有關上市公司是否需要對一項交易召開股東大會，是視乎《上市規則》對該交易所訂立的披露及批准要求。關於集團出售中國恒大股票的交易，集團已經按《上市規則》的要求進行了相應的披露，並獲相關的股東書面批准，符合了上市規定的披露及股東批准的要求。另據上周五出席股東會的消息人士指出，今次Ken Sir的代表因為程序問題，無法投票，是與有人未能於截止時間之前寄出委任投票表格予過戶處，以致他的代表當日無法投票。從2017年7月19日至2018年8月23日分，華置分7次披露購入恒大股份。雖購股額之大相當於主要交易，但是按《上市規則》第14.04（1）（g），只視為日常業務的「收益性質」交易，並將恒大股份分類為固定資產後，按例便獲豁免用主要交易方式披露，亦不用尋求股東批准。該等投資帳面的增、減值只需撥入「全面收益報表」列帳。隨着華置售股，涉及價值之大固然視作主要交易處理，但按《上市規則》14.44條，確定沒有股東要放棄投票下，只要獲大股東書面同意，便毋須召開股東特別大會，只需通函交代便可。