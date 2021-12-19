女股神：破壞式創新股已進「深度價值區」

【明報專訊】市場預期聯儲局將加快收緊貨幣寬鬆政策，拖累高估值增長股今年表現，ARK旗下基金大幅跑輸大市，旗艦創新ETF（美：ARKK）年初至今下跌21.92%，差過納指的17.7%升幅。被稱為「女股神」的ARK創辦人Cathie Wood在上周五發文表示，破壞式創新股已修正至「深度價值區」，相信投資於帶領創新改變的公司是投資成功的關鍵，未來5年可為基金帶來三至五倍的回報。
ARK基金跑輸大市指標，市場對Cathie Wood產生質疑，但她表示不會被大市指標騎劫該行的投資策略，並指納指和標指目前預期市盈率為127倍和26倍，相對ARK旗下擁有創新能力的股票，大市價值其實更被市場高估，長遠會令投資者失望。Cathie Wood又認為，未來市場更大可能出現周期性和長期的通縮，令明年高估值增長股的表現戲劇性地好轉。
增長股上月初起因通脹高企引發急挫，在上周五有較強反彈，ARKK上升5.8%。
ARKK上周五反彈5.8%
基金內今年股價受壓的疫情受惠股急升，遠端醫療股Teladoc（美：TDOC）急升11.83%，視像會議股Zoom（美：ZM）升9.51%，另外近期因創辦人馬斯克沽貨下跌的Tesla（美：TSLA）亦升0.61%。摩根大通策略師表示，急升似為受年底挾淡倉行情所帶動。