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2021年12月18日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
華置私有化被否決 輸「數人頭」 按人頭計僅10票贊成 64小股東成功反對
私有化失敗後股價多長期低迷
世茂蝕沽維港匯22.5%股份 套20億
科指又新低 恒指跌282點見年半低位
商湯擬周一重啟上市 傳已獲39億基石投資額
中國擬禁互聯網券商向內地客提供離岸交易
港版SPAC 有放寬有收緊 下月起接受申請 港交所:專注吸高質公司
業界：機構管理資產需達80億 反映做大不做細
周大福奢侈品企業排行榜跌兩位
姚建華接替鄭慕智 任保監局主席
上季電子錢包交易額按年升三成
中海油申加國ADR自願退市
紫光董事長趙偉國反駁經營不善指控
甲骨文擬購電子醫療紀錄公司 估值2340億 Cerner有份倡議數碼疫苗護照
Rivian今年產量遜預期 股價早段見新低
美私募擬出售或IPO 貢茶業務價值近47億
羅嘉瑞內部電郵籲員工投票
龍牀盤5伙特色戶劈價後沽清 實呎低見12569元 較4個月前同類低三成
CCL按周跌幅 9周最勁 重返10月水平
青衣物流地招標 最高估值80億
長實1881觀景台申建零售餐飲玻璃建築
港灣豪庭2房特色戶 低市價逾一成租出
美亨等1.95億購衙前圍道55號全幢
陸振球：積極搵地可改善結構性財赤
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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華置私有化被否決 輸「數人頭」 按人頭計僅10票贊成 64小股東成功反對
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