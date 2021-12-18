港灣豪庭2房特色戶 低市價逾一成租出

原業主2010年3月以約236萬元購入，租金回報逾6.8厘。據悉，港灣豪庭同類單位月租市價約為1.5萬元水平。

嘉匯3房2.75萬租出 呎租44元

啟德區雖有嘉峯滙及尚．珒溋兩大新盤準備入伙，同區有業主不議價下仍獲外區客承租單位。美聯物業首席高級營業經理徐永成表示，嘉匯9座中高層E室，實用面積632方呎，3房間隔，望開揚跑道海景，獲外區客以「一口價」2.75萬元承租，實用呎租約43.5元。業主2017年4月約1406.1萬買入，租金回報逾2.3厘。

赤柱海灣閣3房7萬租出

另外，南區亦錄大額租賃成交。利嘉閣地產分行經理梁志偉表示，赤柱海灣閣A座單位，實用1483方呎，屬3房套連工人套房間隔，望沙灘景，日前以月租7萬元租出，實用呎租約47元。業主2008年6月以2100萬元購入，租金回報約4厘。