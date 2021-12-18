青衣物流地招標 最高估值80億

可建211萬呎樓面 每呎地價高見3600元

地政總署昨日公布，推出的地皮位處青衣路與青衣航運路交界，鄰近豐樹青衣物業中心，地皮面積67.5萬方呎，指定作物流服務用途，可建總樓面預計為211.9萬方呎，以發展多層港口後勤兼現代物流設施，中標者須提供不少於2200個20呎標準貨櫃的貯存空間，以達至一地多用。地皮昨日起招標，明年3月11日截標。

項目須2027年底前落成

運輸及房屋局發言人表示，物流業是香港經濟非常重要一環，政府為持續推動現代物流業的發展，將繼續物色更多合適用地，以發展多層現代物流設施，以鞏固香港作為區域物流樞紐的地位。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，地皮龐大，須在2027年底前落成，並在2028年底前營運。翻查資料，對上一個物流項目，是機管局2018年推出過路灣物流項目，由阿里巴巴集團(9988)旗下菜鳥網絡牽頭合資公司中標，項目可建樓面逾409萬方呎，預計項目投資額120億元。對上推售物流官地，則數到嘉民集團2018年5月以投得27.5億元的屯門小冷水路物流地，以每呎3228元投得。