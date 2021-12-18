青衣物流地招標 最高估值80億

【明報專訊】《行政長官2021年施政報告附篇》中公布，政府已就兩幅港口後勤用地完成可行性研究，並會由今年起以公開招標形式分階段出售該兩幅用地，其中一幅地皮位於青衣航運路的物流地，政府昨日推出招標，地皮可樓面逾200萬方呎，是繼機管局在2018年推出香港國際機場南貨運區的過路灣高端物流中心的發展及管理權後、再有逾百萬方呎的物流地皮。綜合市場人士估計，地皮估值約65億至80億元，每方呎樓面2900至3600元。
可建211萬呎樓面 每呎地價高見3600元
地政總署昨日公布，推出的地皮位處青衣路與青衣航運路交界，鄰近豐樹青衣物業中心，地皮面積67.5萬方呎，指定作物流服務用途，可建總樓面預計為211.9萬方呎，以發展多層港口後勤兼現代物流設施，中標者須提供不少於2200個20呎標準貨櫃的貯存空間，以達至一地多用。地皮昨日起招標，明年3月11日截標。
項目須2027年底前落成
運輸及房屋局發言人表示，物流業是香港經濟非常重要一環，政府為持續推動現代物流業的發展，將繼續物色更多合適用地，以發展多層現代物流設施，以鞏固香港作為區域物流樞紐的地位。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，地皮龐大，須在2027年底前落成，並在2028年底前營運。翻查資料，對上一個物流項目，是機管局2018年推出過路灣物流項目，由阿里巴巴集團(9988)旗下菜鳥網絡牽頭合資公司中標，項目可建樓面逾409萬方呎，預計項目投資額120億元。對上推售物流官地，則數到嘉民集團2018年5月以投得27.5億元的屯門小冷水路物流地，以每呎3228元投得。