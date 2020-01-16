CCL按周跌幅 9周最勁 重返10月水平

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.60點，按周跌0.50%；CCL(中小型單位)報186.45點，按周跌0.56%；CCL(大型單位)報184.25點，按周跌2.55%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，受到新冠變種病毒及美國聯儲局提早完成縮減買債的消息打擊，預計短期樓價於高位反覆，上下波動卻可能擴大。

新界西樓價13周新低

四區指數中，新界西樓價顯著下跌，新界西CCL Mass最新報173.41點，為13周新低，按周跌1.94%；新界東CCL Mass報200.14點，按周跌0.03%；港島CCL Mass報192.56點，按周跌0.52%；九龍CCL Mass報182.61點，按周升0.35%。

黃良昇指，有關數字具體反映12月6日至12日樓市表現，當時香港開始出現新變種病毒，市場亦憂慮社區傳播，影響樓價回軟。他又指，美國聯儲局早前宣布由明年1月起，縮減買債規模至每月300億美元，對本港樓市的影響將於1月上旬公布的CCL開始反映。

城市花園3房凶宅1368萬易手

不過，「另類盤」仍獲市場承接。中原分行區域營業董事林龍南表示，北角城市花園4座高層E室，實用面積883方呎，3房套間隔，望園景，新近以1368萬元易手，實呎15,493元。他表示，單位屬凶宅，成交價較銀行估價低約16%，而該屋苑3房單位市價則約為1700萬元。

據悉，該單位2008年發生事故，當時戶主因身體問題在單位內倒斃，事隔數天後才被發現。林又指，原業主於2012年以938萬元買入單位，其後曾於2018年作內部轉讓，持貨9年，帳面升430萬元或46%。

美孚3房872.8萬沽 低市價3％

不少業主趕於年底前沽貨，願意低市價易手單位。中原副分區營業經理馮健平表示，荔枝角美孚新邨2期百老匯街33號中層D室，實用694方呎，3房間隔，以872.8萬元售出，實呎12,576元；由於單位欠裝修，成交價較市價低約3%。原業主1993年217萬元購入，帳面獲利逾655萬元或3倍。