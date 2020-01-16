龍牀盤5伙特色戶劈價後沽清 實呎低見12569元 較4個月前同類低三成

明報記者 陳寶恩

其中劈價幅度最大的是21樓06室，實用面積794方呎，屬屋苑面積最大單位，約等同項目6伙實用面積128方呎單位；單位外連350方呎平台和722方呎天台，屬3房套房間隔。單位去年7月價單定價1905.9萬元，實呎24,004元。提供最高22%直減折扣，折實價1486.6萬元，折實實呎18,723元；上周價單定價修訂為998萬元，實呎12,569元，但不提供任何折扣、即實質劈價33%。事實上，同為21樓的03室特色戶，實用435方呎、2房間隔，連176方呎平台及249方呎天台，今年8月以761.124萬元售出，實呎17,497元，對比面積最大的21樓06室特色戶實呎僅12,569元高近四成。

大學閣單日沽4伙特色戶 吸金5.22億

港島半山豪宅交投向好，華懋港島西半山大學閣，透過招標連沽4伙大宅、單日吸金逾5.22億元。成交冊顯示，大學閣1座16樓A室，實用3147方呎，屬4套房間隔連兩間工作間，連平台109方呎及天台2827方呎，天台設私人泳池，連2個車位，招標成交價2.58054億元、實呎8.2萬元，成交價及呎價均創項目新高。另外，1座15樓A、B室，實用分別1587及1584方呎，同屬4房雙套間隔，各連1個車位，分別以9522萬元、9187.2萬元招標成交，實呎分別6萬及5.8萬元。

SILVERSANDS特色戶5425萬沽 實呎3.28萬

信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS 3座9樓A室，實用1654方呎另連1382方呎天台和447方呎平台，成交價5425.1萬元、實呎32,800元，成交價和呎價均創項目新高。

此外，億京大埔白石角海日灣II，以1976.1萬元售出9座20樓A室，實用1019方呎3房戶、連899方呎天台，實呎19,393元。至於今日以折實均呎28,780元首輪開售50伙、恒地（0012）港島半山堅道CAINE HILL昨晚截票，市場消息稱，項目過去5日累收逾600票，超額認購11倍。