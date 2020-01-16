美私募擬出售或IPO 貢茶業務價值近47億

全球近20市場擁逾1500門店

貢茶目前在全球近20個市場開店，包括澳洲、日本、韓國、新加坡、英國和美國，門店數目超過1500家。TA Associates於2019年向Unison Capital收購貢茶，當時的交易金額未明。TA Associates其中一個選項，是將股權予戰略合作伙伴，將貢茶擴展至內地等新市場。

新冠疫情爆發以來，先買後付（BNPL）的購物方式在美國愈趨流行，提供免息分期付款服務的支付平台Affirm（美：AFRM）、Afterpay、Klarna、PayPal（美：PYPL）和Zip成為了美國消費者金融保護局（CFPB）的調查目標，要求它們披露有關其產品的風險及收益資訊。Affirm股價周四挫逾一成後，昨早段止跌。BNPL服務讓消費者可分期免息進行支付，惟過期付款會被收取巨額罰款。

（綜合報道）

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