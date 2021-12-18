Rivian今年產量遜預期 股價早段見新低

第3財季蝕12.3億美元符預期

為擴大產能，Rivian將在美國喬治亞州建第二家工廠，投資額達50億美元，並計劃在2024年投產，預計新廠房每年產能將達40萬輛，並創造7500個職位。Rivian公布了上市後首份季績，第三財季虧損12.3億美元，調整後經營虧損7.76億美元，大致符合預期 。

此外，特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克透露，計劃為得州的超級工廠（Gigafactory）投資逾100億美元，最終將聘請2萬員工。得州廠房將開始生產Model Y，新廠對特斯拉在美國的擴張極為重要。目前特斯拉在美國的庫存緊張，部分流行車型要客戶等近一年才能交付。

馬斯克再售股 套現8.84億美元

繼周一沽出93.4萬股特斯拉後，馬斯克周四再沽出同樣數量的股票，套現8.84億美元，用以支付行使期權的稅款。自上月承諾沽出一成特斯拉持股（約1700萬股）以來，馬斯克已沽出1290萬股特斯拉，套現136億美元，其沽貨目標已完成75%。因交稅問題與民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）爆發口水戰的馬斯克，聲言自己今年繳付的所得稅，將超過美國史上任何一人。

（綜合報道）

[國際金融]