甲骨文擬購電子醫療紀錄公司 估值2340億 Cerner有份倡議數碼疫苗護照

昨晚為美股「四巫日」，即個股期權及期貨、指數期權及期貨結算的日子，市况波動。投資者對Omicron新冠變種病毒擴散態度審慎，加上美國聯儲局將於明年起加息，削弱高估值科技股的吸引力，科技股早段跌勢持續。美股三大指數早段下滑，道指午夜前跌逾500點。資金避險，美國10年期國債孳息跌穿1.4厘。現貨金升穿每盎司1800美元。疫情恐影響原油需求，國際昨晚跌逾1%。

美股早段下滑 道指跌逾500點

總部位於密蘇里州的Cerner， 主要設計軟件供醫院和醫生用來儲存和分析醫療紀錄及其他醫療保健數據，市值約230億美元。以典型的收購溢價計算，預計交易將會令Cerner的估值增至300億美元。除向客戶提供軟件及技術支援，Cerner也試圖推出更多雲端服務，與甲骨文發展方向一致。更重要是，Cerner近期更與微軟（美：MSFT）及美國多家醫療機構合作，發起疫苗接種證書倡議（Vaccination Credential Initiative），推出數碼疫苗護照，以促進疫情期間的國際旅行。

為甲骨文歷來最大宗收購

此前微軟亦以160億美元（約1248億港元）的價格，收購語音人工智能公司Nuance Communications（美：NUAN），尋求在醫療保健領域深化發展。Cerner新任行政總裁范伯格（David Feinberg）今年10月履新，他曾效力甲骨文的競爭對手Alphabet（美：GOOG），帶領Alphabet進軍醫療保健領域，助其與美國一些大型醫院系統建立合作伙伴關係，以收集及分析它們的醫療數據。

近年致力發展醫療保健業務

甲骨文近年致力發展醫療保健業務，為醫療保險公司、醫療保健供應商及公共衛生系統提供技術，助其分析數據，改善治療效果。甲骨文上周公布第二財季業績勝預期，重申全年收入增長將比去年加快，將股票回購額度增加100億美元。

甲骨文最初對雲端的數據儲存及分析發展遲緩，近年才在相關領域急起直追，重獲投資者歡迎。甲骨文由埃里森（Larry Ellison）於1977年創立，他本人持有甲骨文約42%股份，這些股份價值超過1000億美元。他目前仍擔任甲骨文董事長兼技術總監。

甲骨文近年進行過一些大型收購，包括2005年以約100億美元收購企業軟件公司PeopleSoft，並於2016年以90億美元收購雲軟件供應商NetSuite。埃里森是NetSuite的主要投資者，並從這筆收購獲得35億美元。去年，甲骨文競購TikTok的美國業務時擊敗微軟，但交易最終被特朗普政府煞停。

（綜合報道）

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