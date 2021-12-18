周大福奢侈品企業排行榜跌兩位

德勤昨日發表《2021全球奢侈品力量》報告表示，去年全球最大100家奢侈品公司總銷售額達2520億美元（約1.96萬億港元），複合增長率按年下跌12.2%。在全球首10強中，本港珠寶零售龍頭周大福（1929）較前一年下跌兩位、排名第10，首次打進10強的愛馬仕（Hermès）則擠進第9位。

跌至第10 愛馬仕躋進第9

據報告資料，本地各大珠寶品牌去年業務表現遜色，周大福期內銷售額按年倒退14.7%，至71.96億美元（約560億港元）；周生生（0116）亦按年減少19.4%至16.89億美元，排名由前年第30位跌至第32位。另六福（0590）情况更嚴峻，去年銷售額錄14.22億元，按年大跌29.4%；全球排名則挫至第38位。

去年銷售額按年倒退14.7%

至於全球首10大品牌當中，首三位仍為LVMH；Gucci、巴黎世家（Balenciaga）母企開雲集團Kering（Kering）；以及化妝和護膚品品牌雅詩蘭黛（Estee Lauder），三者排名不變，但銷售額均按年受挫，分別下跌11%、17.5%和3.8%。

另一方面，Tommy Hilfiger、Calvin Klein等品牌母企PVH Corp去年憑83.8億美元銷售額，再上一級至第8位。法國愛馬仕則以72.82億美元銷售額，成功躋身10強、位列第9位。

德勤表示，綜合型奢侈品公司銷售按年下跌12.7%，佔百大總銷售額三分之一，惟跌幅較化妝品和香水公司的9.6%為大。