業界：機構管理資產需達80億 反映做大不做細

Norwich Investment（諾圻資本）創始人兼首席執行官王幹文表示，是次SPAC諮詢總結屬預期之內，認為較原先的版本好，惟他指出，由於僅限專業投資者參與，最終流通量恐會大減，令SPAC較難向廣泛投資者招手。他又直言，SPAC的入場門檻仍高，既需保薦人發起，機制亦如主板上市規則般運作，發揮不到發起SPAC只需短周期的優勢，認為融資或比美國難。

稱入場門檻仍高 融資難度較其他市場大

新規要求PIPE投資者的資產管理總值須達80億元，王幹文稱，可以看出監管構構冀SPAC市場「做大不做細」，惟他坦言，並不容易找到這麼多大型投資者參與。他亦指出，規定董事會內最少有兩名持6號或9號牌人士，明顯較新加坡的SPAC市場為嚴。

投資基金公會行政總裁黃王慈明則表示，諮詢總結大致符合期望，針對PIPE投資者資格有進一步的收緊，她認為有助加強專業投資者「把關」的角色，認為實際上在香港市場找到3個大型投資者，未必有難度。