中國擬禁互聯網券商向內地客提供離岸交易

報道引述4名消息人士，其中一人稱相關公司可能在未來幾個月內會接到禁令通知。富途和老虎證券分別於2011年和2014年開始經營相關業務，允許中國內地客戶使用身分證、銀行卡和稅務紀錄等個人信息開立離岸帳戶。兩者均在香港證監會註冊，但該許可證不適用於內地。目前中國內地沒有發給專門從事跨境交易的互聯網券商牌照。

今年10月，官媒《人民網》刊登文章點名批評富途及老虎向內地客戶提供美股及港股交易服務，同月另一家官媒《證券時報》援引接近監管部門的人士稱，中證監等部門正完善規則，規範在美國上市的中國在線券商之境內金融活動。昨晚路透社的報道刊出後，富途在網站回應，稱公司持續與中國內地監管部門保持積極溝通，截至此刻，富途從未自任何相關監管部門，收到與報道中所提及內容有關的政策或指引，亦未獲悉任何相關監管部門擬發布相似政策或指引。富途表示，將持續關注行業的監管動態，並始終積極配合監管部門做好工作。

富途：暫未收到相關政策或指引

富途股價在今年初觸及204美元的高位後反覆回落，至10月監管風波前，股價已腰斬至84美元左右，但自10月14日人民網首次點名批評後，至昨晚股價又再累跌逾五成。

中證監昨晚則推出一項規定的修訂，但與上述路透社的報道無關。中證監指，近年來，有部分內地投資者在香港開立證券帳戶及北向交易權限，再通過滬深股通交易A股。因此當局修訂《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定》，規範內地投資者返程交易行為，對所謂「假外資」從嚴監管。自規則實施之日起，香港經紀商不得再為內地投資者新開通滬深股通交易權限。