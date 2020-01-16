科指又新低 恒指跌282點見年半低位

恒指即月夜期一度跌穿二萬三，截至昨晚10時，報23,084點，低水109點。

ATMJ領跌 美團跌逾半成最傷

國指昨收報8218點，跌1.58%，創逾5年半收市新低。藍籌股方面，百威亞太（1876）升3.14%，報21.35元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌9.38%，報13.72元，是跌幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）亦跌5.97%。科技股重災，攜程（9961）跌10.52%，嗶哩嗶哩（9626）跌5.05%。「ATMJ」方面，美團（3690）跌5.29%，騰訊（0700）、京東（9618）及阿里巴巴（9988）均跌逾3%。匯控（0005）受惠加息，昨逆市升2.77%。

金沙中國全周跌12% 表現最差藍籌

總結全周表現，新奧能源（2688）、百威亞太、匯控是表現最佳的藍籌，本周分別升4.87%、3.64%及2.65%；金沙中國（1928）、藥明生物（2269）、安踏體育（2020）表現最差，本周分別跌12.1%、11.29%及11.09%。

昨北水南下合計淨流入49.15億元，騰訊獲16.91億元北水淨入。南水北上合計淨流出65.61億元人民幣，終止連續12日流入。