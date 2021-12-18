世茂蝕沽維港匯22.5%股份 套20億

售予爪哇控股會德豐信置

據公告稱，撇除相關費用，該筆交易將於本年度錄得約7.7億元虧損，套現後會將資金用於發展業務、還債等。公告稱，今次交易可為集團帶來額外營運資金，改善現金流。

不過，早於公告發表前，世茂已被惠譽、標普降級。惠譽將世茂的發行人違約評級，由「BB」降為「BBB-」，主因是流動性衰弱，雖然集團有出售資產計劃，惟當中不少有市場風險。穆迪則將其企業家族評級，由「Ba3」降至「Ba1」。

世茂昨公布11月數據，表現未見轉好，期內合約銷售額約160.5億元人民幣，合約銷售面積95.04萬平方米，兩者按年均跌近一半；集團今年首11個月累計合約銷售總額、總面積，按年均跌2%。

此外，世茂旗下世茂服務（0873）亦向銀行間市場清算所指定帳戶，足額劃撥付息兌付資金3135萬元人民幣，用於兌付2018年度第三期中期票據，待本次兌付完成後，該票據將全部結清。

其他內房股亦被評級機構連環重槌降級。惠譽向佳兆業（1638）的長期外幣發行人違約評級，由「C」下降至「限制性違約」，並重申其高級無抵押評級、未償美元債券評級均為「C」，回收率評級則為「RR4」。至於標普則將恒大發行人信貸評級由「CC」貶至「SD」，認為集團無力支付巨額美元債票息，付債的延緩期亦見失誤，惟應恒大要求，往後會撤銷對恒大的評級。昨日佳兆業停牌，恒大則一度跌逾3%，收市倒升1.25%，報1.62元。

穆迪調低世茂富力評級

另外，富力地產（2777）則被穆迪將其企業家族評級，由「B3」貶至「Caa2」，富力地產（香港）被「Caa1」降級至「Caa3」；穆迪對兩者評級展望維持「負面」。昨日富力跌2.8%至3.5元。