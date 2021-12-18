私有化失敗後股價多長期低迷

其實華置私有化不成，持股數目較多的「Ken Sir」有否後續行動還未可知，但陳凱韻等大股東持股近75%，不滿的小股東要搞局殊不容易。華置在10月上旬提私有化動議前，股價低見2.19元。過往多宗私有化不成的例子，如新世界百貨（0825）等，之後股價都長期低迷，並長期沒有恢復派息，股價遠低於私有化作價的情况或會重現。

另華置過往10多年不時出售資產，將套現所得大舉向股東派息，無疑令小股東受惠不少，不少昨日出席的長期持貨股東均表示之前每股已收回最少10多元回報。不過，隨着華置近年投資恒大損手，加上手上貴重物業買少見少，另手持現金持續降低，只餘10.9億元，能否再如過往般持續豪派股息，頓成疑問。

陳凱韻：尊重股東意願

陳凱韻昨晚回應說，提出私有化原意是給予小股東一個沒有流動性風險下套現的良機，以免他們有承受更大損失的風險。「但如今我們亦尊重股東的意願，將維持集團現有業務不變及一如既往努力為股東服務，期望集團業績穩步增長」。