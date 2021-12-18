華置私有化被否決 輸「數人頭」 按人頭計僅10票贊成 64小股東成功反對

明報記者 陳偉燊

攝影 李紹昌、陳偉燊

因為身在海外而沒有出席股東會的「Ken Sir」呂宇健，在社交媒體自爆他嘗試委派代表，但因為程序問題，他的代表無法代他投票。換言之，在一眾反對票中，仍缺「Ken Sir」一份。不過他說，慶幸最後大家幫他完成了這個「不可能的任務」。他表示，不認為昨天的投票結果，單純與他日前的建議有關，「因為我相信每一名股東的眼睛都是雪亮的」。他最後稱，「多謝大家，小股民加油﹗」。

身在海外程序問題結果沒投票

Ken Sir：多謝大家完成「不可能的任務」

根據華置公布的投票結果，出席私有化計劃會議投票的股東共74名，持股逾1.53億股。在數人頭票後，投贊成票者只有10人，佔1.37億股，佔出席股數89.24%；投反對票者達64人，佔約1653.39萬股，佔比近10.76%。緊接的股東特別大會，大股東可參與投票，投贊成票及反對票者分別佔16.47億股及1649.67萬股，比例分別近99.01%及0.99%。但由於該會議按人頭計，投反對票者佔大比數，即使投反對票的無利害股東持股4.08億股中佔比只有區區約4%，亦足以推翻私有化動議。由於華置是百慕達註冊公司，私有化計劃跟香港註冊公司不同，須在特別股東大會上「數人頭」。

百慕達註冊公司 須在大會上「數人頭」

華置昨日在早市前一分鐘宣布停牌。接受傳媒訪問的股東多數表示會投反對票。在會前有蔡姓小股東指出，他是在13元時開始購入華置股份多年，在購入時公司派高息，後來因股價下滑他最終「被綁」，現時大股東連出價8元也不到，他直言：「大股東直頭搵笨」，因此會投反對票。在會後，另有一名與會小股東明言在會上投反對票，不滿公司投資恒大（3333）股份並招致虧損，他不擔心私有化失敗後，公司股價會下跌，甚至改變作風不派息。

華置集團財務總監林光蔚會後表示，多謝每一名參與表決的股東，無論私有化結果如何，管理層都會努力為集團股東服務。至於提出私有化的陳凱韻並無現身，她的丈夫、大股東「大劉」劉鑾雄一度現身，他及後步出會場，但對記者追問會否擔心私有化華置不成功的問題時，默然不語，不作任何回應，並步上車牌為「I LOVE YOU」的座駕離場。