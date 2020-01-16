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「旺角龍牀盤」雋薈 位置方便最細單位152呎

【明報專訊】樓價高企，令的骰迷你單位近年應運而生，旺角核心地段再有主打迷你戶的全新樓盤登場；屯門「龍牀盤」菁雋的發展商組合益兆集團及俊和發展，再度合作推出位於豉油街的27個月樓花項目雋薈，提供120伙，清一色為開放式戶，最細實用面積僅152方呎，比菁雋128方呎多24方呎，因而被形容為「旺角龍牀盤」。

明報記者 陳寶恩

攝影 林靄儀

樓高26層的雋薈位處豉油街63號，提供的120伙全屬開放式單位，包括108伙標準戶、6伙連天台特色戶及6伙連平台特色戶，每層6伙，設2部升降機。

雋薈最細單位為C、D室，實用面積152方呎，向南望豉油街方向；A、B室同向東望黑布街方向，實用面積228（最大一款單位）及168方呎；E、F室向西，實用160及193方呎。

洗衣機放露台 節省室內空間

雋薈設有3個示範單位，其中18樓A室，實用面積228方呎，客飯廳長約4.5米、闊約2.5米（即逾120方呎）；未經改動的清水示範單位，中間設有趟門，令單位變成1房格局，外連二合為一的38方呎露台及工作平台，並以趟摺門分隔。

可留意的是，露台設有來去水位及防水插座，發展商將洗衣機及冷氣散熱器放於露台，減少佔用室內空間。據樓書「有關資料」一欄顯示 ，洗衣機接駁點正是位於露台及工作平台位置。

單位不設煤氣喉 不可明火煮食

單位的開放式廚房附設電磁爐、雪櫃等家電，亦設有若干收納空間，包括內藏一條小鐵梯以便住戶提取物件，惟各單位均沒安裝供應煤氣的氣體喉，單位內不可以明火煮食。

浴室方面，設有淋浴間並附大窗戶，選用可調節霧化玻璃，住戶洗澡時可將玻璃霧化以保障私隱。

至於連裝修經改動示範單位採日系設計，起居室以柔和淡黃色為主調，入門即到廳區，放置一張搶眼黃色梳化。為分隔廳區、廚房，設計師在客廳位置打做了一個小地台。

示範單位露台設日式風呂吸睛

至於附家俬的18樓A室示範單位，寢區及客廳中間的趟門拆去，改用層架代替，上面放置藝術裝飾。單位最大亮點，是露台及工作平台位置變身日式風呂，令人有置身日本溫泉酒店的感覺。

不過，有測量師建議，如住戶將來想如示範單位般，將露台及工作平台位置變身日式風呂，可能要向屋宇署入則申請。

另一個示範單位以18樓F室為藍本，實用面積193方呎，起居室長約3.9米、闊約2.4米（即逾100方呎），同樣二合一露台及工作平台。

項目發展規模不大，所以不設會所及車位，地下及1樓設有商舖。樓書資料顯示，相關商舖有安裝排氣口作為空調系統及經營之業務排氣用（如餐廳），準買家需注意排氣口對個別單位可能造成的影響。

位處熱門消費購物地段

雋薈位處的豉油街及周邊地段，是旺角購物消費熱點，周邊的登打士街、通菜街和煙廠街等，民生商場林立、街道兩旁滿佈各類平民和特色食肆，無論是地道港式茶餐廳，主打日式、韓式和東南亞菜式的食肆，應有盡有；加上物業與新寶戲院相距不遠，無論「醫肚」、購物和睇戲均相當就腳。

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