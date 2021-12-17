Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
立法會選舉專輯
大灣區
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年12月17日星期五
技術取勝
投資策略
YOHO Hub折實均呎逼2萬 貴絕元朗 高同區二手逾一成 1房折實685萬入場
話你知：新地6年前逾93億中標 每呎樓面地價6275元
雋薈最快下周開價 首批不少於50伙
嘉里近56億奪土瓜灣市建局地 呎價1.26萬 高恒地9月同區中標價逾一成
景泰苑未補價首破600萬 4年帳升逾倍
新地12商場聖誕營業額料逾5.5億
美加快收水步伐 明年料加息3次 鮑威爾︰美國經濟可應付Omicron威脅
業界料明年港息未需跟加 還看銀行體系結餘
加速「收水」拖冧港股 恒指曾跌至年半低位
商湯傳下周一重啟上市
貿發局：明年港出口增長大幅放緩至8％
外媒：恒大遭內地債權人入稟追債逾千億
未被美國制裁 藥明系全線反彈
大摩轉軚看淡港樓市 料明年樓價跌2％ 削地產股目標價最多近三成
財匯局黃天祐：審計費升幅「低得不合理」
德勤：明年多類晶片仍短缺 累計構成近4萬億經濟損失
Visa調查：港人使用支付卡比率達93%
周焯華拖欠近3.4億貸款 太陽城：債權人或接管
發改委：今年專項債部分明年首季使用
攜程第3季轉蝕8.49億人幣
英央行意外加息0.15厘 匯控倫敦股價早段較港高3%
美SEC擬立申報新規 免Archegos爆倉重演
Omicron多地爆發 蘋果推遲「重返辦公室」
張兆聰：中國電力貨源歸邊 料好消息不斷
葉創成：保利協鑫擬配股擴產「顆粒硅」 暫宜觀望
植耀輝：部署明年換走弱勢港股 增持美企
技術取勝：海倫司動力偏強
盧駿匡：大跌巿乃做淡個股好時機
貿發局關家明 退休後「飛出香港」
小米富途港股民今年最愛
張兆聰：新能源尋寶 留意中集安瑞科
周顯：懸頂之劍的快手股票
譚新強：美國CEO好戰 將軍反而愛和平
湯文亮：沒做對不起國家的事就是愛國
低息利好 東奧後日本樓價續升
日樓宇貸款減稅延至2025年
「旺角龍牀盤」雋薈 位置方便最細單位152呎
區內不乏上車新盤選擇
技術取勝：海倫司動力偏強
【明報專訊】歐康維視宜突破18.5元（圖）
上 / 下一篇新聞
YOHO Hub折實均呎逼2萬 貴絕元朗 高同區二手逾一成 1房折實685萬入場
話你知：新地6年前逾93億中標 每呎樓面地價6275元
雋薈最快下周開價 首批不少於50伙
嘉里近56億奪土瓜灣市建局地 呎價1.26萬 高恒地9月同區中標價逾一成
景泰苑未補價首破600萬 4年帳升逾倍
新地12商場聖誕營業額料逾5.5億
美加快收水步伐 明年料加息3次 鮑威爾︰美國經濟可應付Omicron威脅
業界料明年港息未需跟加 還看銀行體系結餘
加速「收水」拖冧港股 恒指曾跌至年半低位
商湯傳下周一重啟上市
貿發局：明年港出口增長大幅放緩至8％
外媒：恒大遭內地債權人入稟追債逾千億
未被美國制裁 藥明系全線反彈
大摩轉軚看淡港樓市 料明年樓價跌2％ 削地產股目標價最多近三成
財匯局黃天祐：審計費升幅「低得不合理」
德勤：明年多類晶片仍短缺 累計構成近4萬億經濟損失
Visa調查：港人使用支付卡比率達93%
周焯華拖欠近3.4億貸款 太陽城：債權人或接管
發改委：今年專項債部分明年首季使用
攜程第3季轉蝕8.49億人幣
英央行意外加息0.15厘 匯控倫敦股價早段較港高3%
美SEC擬立申報新規 免Archegos爆倉重演
Omicron多地爆發 蘋果推遲「重返辦公室」
張兆聰：中國電力貨源歸邊 料好消息不斷
葉創成：保利協鑫擬配股擴產「顆粒硅」 暫宜觀望
植耀輝：部署明年換走弱勢港股 增持美企
技術取勝：海倫司動力偏強
盧駿匡：大跌巿乃做淡個股好時機
貿發局關家明 退休後「飛出香港」
小米富途港股民今年最愛
張兆聰：新能源尋寶 留意中集安瑞科
周顯：懸頂之劍的快手股票
譚新強：美國CEO好戰 將軍反而愛和平
湯文亮：沒做對不起國家的事就是愛國
低息利好 東奧後日本樓價續升
日樓宇貸款減稅延至2025年
「旺角龍牀盤」雋薈 位置方便最細單位152呎
區內不乏上車新盤選擇
YOHO Hub折實均呎逼2萬 貴絕元朗 高同區二手逾一成 1房折實685萬入場
話你知：新地6年前逾93億中標 每呎樓面地價6275元
雋薈最快下周開價 首批不少於50伙
嘉里近56億奪土瓜灣市建局地 呎價1.26萬 高恒地9月同區中標價逾一成
景泰苑未補價首破600萬 4年帳升逾倍
新地12商場聖誕營業額料逾5.5億
美加快收水步伐 明年料加息3次 鮑威爾︰美國經濟可應付Omicron威脅
業界料明年港息未需跟加 還看銀行體系結餘
加速「收水」拖冧港股 恒指曾跌至年半低位
商湯傳下周一重啟上市
貿發局：明年港出口增長大幅放緩至8％
外媒：恒大遭內地債權人入稟追債逾千億
未被美國制裁 藥明系全線反彈
大摩轉軚看淡港樓市 料明年樓價跌2％ 削地產股目標價最多近三成
財匯局黃天祐：審計費升幅「低得不合理」
德勤：明年多類晶片仍短缺 累計構成近4萬億經濟損失
Visa調查：港人使用支付卡比率達93%
周焯華拖欠近3.4億貸款 太陽城：債權人或接管
發改委：今年專項債部分明年首季使用
攜程第3季轉蝕8.49億人幣
英央行意外加息0.15厘 匯控倫敦股價早段較港高3%
美SEC擬立申報新規 免Archegos爆倉重演
Omicron多地爆發 蘋果推遲「重返辦公室」
張兆聰：中國電力貨源歸邊 料好消息不斷
葉創成：保利協鑫擬配股擴產「顆粒硅」 暫宜觀望
植耀輝：部署明年換走弱勢港股 增持美企
盧駿匡：大跌巿乃做淡個股好時機
貿發局關家明 退休後「飛出香港」
小米富途港股民今年最愛
張兆聰：新能源尋寶 留意中集安瑞科
周顯：懸頂之劍的快手股票
譚新強：美國CEO好戰 將軍反而愛和平
湯文亮：沒做對不起國家的事就是愛國
低息利好 東奧後日本樓價續升
日樓宇貸款減稅延至2025年
「旺角龍牀盤」雋薈 位置方便最細單位152呎
區內不乏上車新盤選擇
prev
next