葉創成：保利協鑫擬配股擴產「顆粒硅」 暫宜觀望

主席：科技才是「第一能源」

其實中資新能源股並非今年才興起，2007年7月上市的內地風力發電設備股高速傳動（0658）股價便曾在掛牌後數個月勁升數倍，筆者當時認購高速傳動及沽出獲利後，11月再轉戰保利協鑫，不過卻未如人意，該股股價掛牌不久便跟隨大市急跌，即使2009年至2011年曾回升，2011年4月最高報5.5元，但跟着又開展長達近10年跌浪，去年6月最低報0.219元，過去一年半始受惠內地兩碳目標（2030年前碳達峰及2060年前碳中和）及在「顆粒硅」新技術取得突破而回升，昨日收報2.84元。

根據保利協鑫網站引述主席朱共山上月20日參加第五屆《清華管理評論》管理創新高峰論壇發言稱，科技才是真正的「第一能源」，在集團2006年進入太陽能行業時，多晶硅產業原材料、技術、市場「三頭在外」，中國多晶硅產業被歐美公司「卡脖子」，因此價格最高達每公斤400美元；後來集團憑着科技創新，藉掌握改良西門子法生產「棒狀硅」，成功打破國外壟斷，並推動多晶硅價格降至每公斤60美元。

保利協鑫在2017年以1.5億美元收購美國清潔能源龍頭企業SunEdison及其附屬企業MEMC，獲授權相關專利1481項，現時已成功實現「顆粒硅」裝備、材料及技術完全國產化，每生產一萬噸「顆粒硅」將較以往減少碳排放44.8萬噸，較改良西門子法所生產的「棒狀硅」降低74%，節省燃煤達16.64萬噸，相當於每年多種218.6棵樹，助力太陽能行業實現「低成本、低能耗、低排放」。

投資180億人幣 內蒙增設30萬噸產能

在今年初，保利協鑫的「顆粒硅」技術已開始實現萬噸級產能，至上月產能更達3萬噸，徐州5.4萬噸產能料明年全部釋放；樂山一期「顆粒硅」建設項目今年上半年正式動工；在內蒙古包頭，集團已與合作伙伴簽訂意向書，擬共同投資建設30萬噸「顆粒硅」項目，投資總額達180億元人民幣。

浙商證券今年中發表報告，指當時「顆粒硅」在全球硅料市場佔有率不足3%，預料隨着該技術不斷成熟，得到下游認可，市佔率有望快速上升；另外，也有行業報告認為，「顆粒硅」暫非市場主流，原因是它現只能達到多晶硅中等純度水平，距離致密的材料水平還差幾個等級，未能應用於愈來愈普及、轉換效率較高的N型電池。

「顆粒硅」屬新興技術 貢獻待觀察

筆者也曾向中資券商研究部高層請教保利協鑫的投資價值，他認為「顆粒硅」始終屬全球新興技術，需要觀察保利協鑫落實生產及銷售多一段時間，才可以判斷對集團收入及盈利的貢獻。

值得注意的是，保利協鑫本周三公布的是與配售代理訂立協議，擬配股集資淨額49.94億元，而截至配稿前，暫未公布指配股已經完成。筆者會視配股進展為指標，若能順利推進，反映保利協鑫在「顆粒硅」上的技術進步、科技創新獲機構投資者認同，對此樂觀其成，暫擬繼續持有該股。

[葉創成 創富倉]