Omicron多地爆發 蘋果推遲「重返辦公室」

彭博社表示，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）向員工發函，指Omicron變種病毒肆虐令計劃一再延期，極力鼓勵員工接種疫苗，認為是「目前為止最佳方法確保你與你的圈子安全」。信中提到，蘋果向每名員工發放1000美元津貼，應付「在家辦公」開支，零售員工亦會受惠，詳情有待公布。蘋果又提到，辦公室會持續開放，供員工定期回去，當中包括在大中華地區的部門。

上月Tim Cook宣布明年2月讓員工局部回到公司工作，但仍以混合模式為主，明年2月每周一至兩日回到公司辦公，3月則每周3日，惟須面對面工作的部門則不在此限。不足一個月，疫情惡化逼使蘋果無限期押後計劃。Tim Cook稱，公司會繼續按當地情况做決定，一旦「重返辦公室」有最新消息時，會在限期前至少4星期通知員工。

Google Uber亦押後「重返辦公室」

除了蘋果外，其他科網股龍頭如Google、Uber（美： UBER）亦因Omicron變種病毒而推遲相關計劃。Google、Uber原定於明年1月讓員工重返辦公室，惟後來決定押後。福特汽車（美：F）則表示由明年1月押後至3月。

（綜合報道）

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