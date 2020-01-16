美SEC擬立申報新規 免Archegos爆倉重演

Archegos基金因為槓桿操作失利，3月時引發近300億美元倉位被強制平倉，所持股份包括ViacomCBS（美：VIAC）、百度（美：BIDU）等被貸款抵押銀行拋售急挫。因為Archegao以證券掉期建倉，而非直接購買資產，因此毋須如其他持有資產逾1億美元的機構投資者般，須向證交會提交持倉申報。

瑞信因Archegos損失逾430億

這些掉期交易常以槓桿方式進行，投行作為基金的主要經紀商，會買入掉期的相關股票，同時向基金提供貸款。今年3月因為Archegaos持倉股票急跌，基金未能追繳銀行要求的保證金，引發銀行沽貨加劇跌幅，因為掉期持倉毋須披露，因此爆倉時外界不清楚基金全部持倉和涉及的貸款。瑞信今年業績受Archegos事件影響，累計損失超過430億港元。

證交會主席Gary Gensler表示，Archegos倒閉令市場看見使用總收益掉期可能帶來的風險，一些投行作為主要經紀商，在家族基金有明顯的風險敞口。證交會同時建議，貨幣市場基金持有的流動資產，佔每日總資產由10%升至25%，以及佔每周資產值的30%升至50%，以為這些基金在市場急需現金，遇上大額贖回時提供緩衝。

（綜合報道）

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