經濟

發改委：今年專項債部分明年首季使用

【明報專訊】受新冠變種病毒疫情爆發影響，市場預期中國下半年經濟將面臨放緩，當局加快整理專項債項目。發改委昨日宣布，今年大部分專項債將於下半年發行，當中有「相當一部分」會在明年首季使用，並會與明年發行使用的專項債券產生疊加效應，以協助擴大明年有效投資。

以協助擴大明年有效投資

發改委發言人孟瑋表示，按照國務院部署，財政部和國家發改委訂明了交通、能源等9個方面的專項債券的投放領域，並聯合制定禁止項目清單。

他續透露，11月份共審批核准固定資產投資項目14個，總投資2615億元（人民幣，下同），集中在交通、能源、水利等領域。今年首11個月計，發改委合共審批84個固定資產投資項目，總投資達7570億元。

此外，財政部副部長許宏才表示，今年全國人大批准安排新增地方政府專項債券的額度為3.65萬億元，當中約五成用於交通基礎建設等領域。截12月15日，相關債券發行額已錄3.42萬億元，佔整體可供新增額度97%，全年發行工作基本完成。

許宏才又表示，現時政府負債比率為45.8%，低於國際規例60%的警戒線，以及其他主要和新興經濟體，風險總體仍屬可控。對於會否以中央債務轉化國債以減低風險，他表示，當局暫未有相關安排，而目前仍着力嚴堵違規舉債融資等，以控制隱性債務增加。

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