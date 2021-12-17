德勤：明年多類晶片仍短缺 累計構成近4萬億經濟損失

晶片荒料持續24個月才緩解

德勤又指出，採用最先進制程節點3納米，5納米和7納米生產的晶片於明年之前都會供不應求，更成熟的節點也會出現短缺，如300毫米或200毫米晶圓。至於遊戲機市場，明年遊戲機市場踏入50周年，德勤預測，遊戲機市場將在明年創造810億美元收入，較今年增長一成，玩家人均消費將達92美元，遠高於電腦玩家的23美元及手機玩家的50美元。問及近期國內政府收緊科網公司監管，德勤中國副主席暨科技、傳媒和電信行業主管合伙人林國恩表示，各地政府對科網企業的監管會是大勢所趨，並會持續， 近年因互聯網相關應用被廣泛使用，法例亦需要「與時並進」，以加強用戶保護， 而科網公司在合規成本的支出亦有所增加，透過調整商業模式以符合監管要求。對於美國政府擬將多家中企列投資貿易黑名單，林國恩稱，市場對此早有預期，企業考慮地緣政治因素已成為新常態，很多企業已透過分散供應鏈應對，以及內部審視各類潛在的影響。