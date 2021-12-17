經濟

財匯局黃天祐：審計費升幅「低得不合理」

【明報專訊】財務匯報局發表審計委員會有效運作指引，就甄選、委任及重新委任核數師建立嚴謹程序，包括指出評估審計質素和審計費用的主要考慮因素、為如何進行有效審計招標提供指引、建議於企業管治報告披露的事項等。財匯局主席黃天祐提到，由2010年至2019年期間審計費用年均升幅僅0.9%，屬不合理低水平，令核數師維持審計質素的能力成疑。他續指，指引雖僅屬「最佳常規」，若上市公司不遵守並無任何處罰，不過強調財匯局會與港交所（0388）一同跟進。

2010至2019年平均升幅不足1%

被問到指引為何不進一步設定為「不遵守就解釋」以要求上市公司作出披露，而是現有的「最佳常規」，黃天祐表示，財匯局僅屬上市公司核數師監管機構，非直接監管上市公司，是否提升至「不遵守就解釋」或上市規則留待港交所考慮。他又稱，參考港交所環境、社會及管治（ESG）報告的做法，一開始也並非強制上市公司披露，認為給予市場逐步適應的過程，也是一件好事。

財匯局亦發表了第二份監督報告，以評估會計師公會履行指明職能的表現，批評公會就去年提出9項建議中的其中4項，縱使制訂了相關政策及程序，惟有效性有待改進。至於有關設定持續專業發展要求的建議，財匯局直指公會未有採取任何跟進行動。

此外，財匯局是次提出三項新發現及建議，當中包括公會於會員資格續期後才執行合規審計，或導致不合資格人士獲註冊、無充分查核相關文件以核實持續專業發展活動完成情况等。

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