經濟

外媒：恒大遭內地債權人入稟追債逾千億

【明報專訊】中國恒大（3333）違約風波持續，據英國《金融時報》查閱官方記錄，有債權人已正式入稟中國法院起訴恒大，要求其支付超過130億美元（約1014億港元）的「逾期款項」，有分析指出，恒大內地「債主」將正式與境外債券持有人展開「還款爭奪戰」。

《金融時報》報道，中國一家負責處理針對恒大民事訴訟的法院已經受理了367宗案件，索賠總額為840億元人民幣（約132億美元），相關申請是在今年8月24日至12月9日期間提交的，當時惠譽評級宣布恒大處於「局部違約」狀態。

《金融時報》引述資產管理公司Loomis Sayles駐新加坡分析師莊波認為，債權人爭相將恒大告上法庭，主要是以便日後在恒大債務重組時能取回資金，並指境內債權人的行動是反映「當不是所有的借款都被平等對待時，這一點尤其重要」。另有分析師稱，內地債權人似乎已恒大的償債能力失去信心。

法院已受理367宗 索賠額達840億人幣

另外，據彭博報道，內地政府向恒大提出，重點要求公司解決各地項目拖欠農民工工資問題，恒大被告知要在農曆新年前清還拖欠工資，以免影響社會穩定，同時讓農民工安心過年。

截至今年6月底止，恒大聘用員工超過16萬人，並且通過上游企業和供應商間接影響數百萬人的生計。基於官方數據估算，約5200萬農民工在建築行業謀生。

相關字詞﹕追債 入稟 金融時報 恒大

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