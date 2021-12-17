經濟

貿發局：明年港出口增長大幅放緩至8％

【明報專訊】貿發局昨日公布，受新變種病毒Omicron的影響，本港第四季出口指數按季跌1.8百分點至37.2，反映市場不明朗因素日增。貿發局預計，明年香港出口增長將由今年的25％放緩至8％，貿發局研究總監關家明表示，全球復蘇步伐不一，疫情反覆、貨運成本持續上漲、通脹憂慮日增等因素均會壓抑出口升幅，明年上半年受惠今年同期的低基數效應，升幅較為顯著。

第四季出口指數當中，以玩具行業的跌幅最為嚴峻，按季跌19個百分點至25；電子產品及鐘表類別分別按季微跌1.9及0.7個百分點。至於服裝、珠寶及機械分別僅按季微升3.5、0.8和0.3個百分點。關家明表示，今年11月、12月的訂單量保持強勁， 預計當月的出口指數與過去幾個月的表現相若，不會大幅拖低今年表現。

近九成出口商憂疫情反覆影響業務

談及貨運生態方面，關家明分析，以往貨櫃均以來回都運送存貨的模式運作，但現時能源成本高企及物流瓶頸等影響下，香港貨櫃運送到當地，會在未滿貨或空櫃的情况返港再輪下一轉貨。他預測，未來3至5個月貨運情况仍然困難。

據貿發局最新的出口指數調查顯示，疫情反覆是出口商的最大憂慮，有87％的受訪者表示業務受到負面影響，按季升20.4個百分點。同時，有62.4％的受訪者估計物流成本在明年第一季繼續增加，而有39.8％更預測成本將上漲10％至30％。整體而言，出口商普遍對明年持審慎態度，有29.1％的香港出口商預料來年的總銷售額保持不變，而28.3％則預期有增長。綜合各項因素，貿發局預測明年香港出口可望增長8％。貿發局出口指數調查於11月中旬進行，訪問了500名來自六大要出口行業的貿易商。

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