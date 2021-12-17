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商湯傳下周一重啟上市

【明報專訊】內地人工智能公司商湯（0020）上周遭美國財政部列入制裁黑名單，集團隨即於本周一宣布將赴港上市押後。彭博引述消息人士報道，集團將於下周一（20日）重啟上市進程。

彭博引述消息報道，商湯決定延遲上市計劃，以及補充更多參考資料，加強對廣大投資者的保障，而投資者對集團興趣亦未見退卻。不過，有另一消息稱，集團仍與港交所（0388）更新招股章程進行討論，時間亦未最終敲定，或可能存在變數。商湯未有就消息置評。

據商湯早前招股文件，集團招股價介乎3.85元至3.99元，計劃發售15億股，集資最多59.85億元。集團原定在上周五定價，以及計劃於今日掛牌上市，但最終因被美國財政部列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」，宣布延後計劃，並表示將申請股款應計或賺取的全數利息捐贈予香港公益金。

另外，昨日有兩隻新股上市表現迥異，其中內地樹脂眼鏡鏡片製造商上海康耐特光學（2276）昨日開市報4.43元，略低於招股價4.46元 ；其後收復失地，曾升至4.69元高位，午後則有所回吐，最終收升2.02%至4.55元。

同日掛牌的青瓷遊戲（6633）昨開報10.2元，同樣一開市即跌穿招股價11.2元。全日高位亦無法觸及招股價水平，以10.68元收市，跌4.6%。

明報記者

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