加速「收水」拖冧港股 恒指曾跌至年半低位

受美國聯儲局「退市」與加息預期消息影響，恒指昨日低開132點，上午10點前跌勢加劇，直到午市才回升。成份股升跌參半，匯控（0005）、領展（0823）均倒升0.4%，小米（1810）曾跌逾1%，收市倒升0.7%，比亞迪（1211）曾跌逾3%，收市倒升2%。國指全日微升6點，收報8349點；恒生科技指數升26點，收報5822點。

匯豐：通關在即帶動本地消費 經濟未見危機

匯豐投資管理首席環球投資策略師Joseph Little表示，美國聯儲局仍須等待就業率轉好才會加息，約為明年下半年，料不會對美元及香港有顯著影響。他認為，香港經濟今年已經轉好，加上與內地通關在即，有望帶動本地消費，經濟未見危機。

黃耀宗：供應鏈緊張料明年首季見頂

利達基金經理及合伙人黃耀宗則表示，供應鏈緊張應於明年首季見頂，而美國目前未達充分就業，料聯儲局上半年完成縮減買債、明年第二季首次加息，全年累加2次，累計0.5厘。利達基金經理及合伙人凌卓榮則預料，內地利好金融及貨幣政策的工具陸續推出，通脹及經濟數據或會轉向，加上「清零政策」與降準，A股有望重現升浪，帶動滬深300明年上半年達5350點。

料利好措拖陸續出台 A股有望重現升浪

凌卓榮續稱，現時預測恒指市盈率達12倍，估值並非吸引，但貼近12年上升軌，中、短線技術走勢值博率不俗，明年上半年恒指有望達25,500點，科指達6200點。