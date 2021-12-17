經濟

業界料明年港息未需跟加 還看銀行體系結餘

【明報專訊】美國聯儲局多數政策官員預計明年會三度加息，港息會否跟隨上調備受關注。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，即使美國加息，香港亦未需立即跟隨，參考上一輪加息周期，美國加息9次達2.25厘，香港才加息1次為0.125厘，相信香港銀行體系結餘回落至1000億元附近水平（目前為3800億元），銀行才有機會考慮加息，料明年首季的一個月拆息仍將維持0.4厘以下。昨日一個月HIBOR（香港銀行同業拆息）報0.199厘。

中原按揭董事總經理王美鳳預期，若本港銀行結餘維持充裕，HIBOR未必跟足美息升幅，明年本港按息仍主要處於2厘以下水平。王美鳳預期，即使明年港元拆息有機會輕微回升，預料H按息仍會主要處於2厘以下水平，故此H按對比P按維持2.5厘仍具較大吸引力，料明年本港續以H按為主流按揭計劃。

王美鳳：料明年港按息仍處2厘以下

金管局發言人表示，美國通脹及利率前景仍不明朗，大家應保持謹慎，應對可能出現的市場波動及風險。發言人續稱，香港貨幣市場繼續保持有序運作，銀行體系流動性充裕，港元匯率及拆息穩定。

人民銀行行長易綱昨日表示，中國金融部門要堅持穩字當頭、穩中求進，實施好穩健的貨幣政策。要加大跨周期調節力度，統籌考慮今明兩年銜接，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

相關字詞﹕聯儲局議息 金管局 中原按揭 經絡按揭轉介

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