業界料明年港息未需跟加 還看銀行體系結餘

中原按揭董事總經理王美鳳預期，若本港銀行結餘維持充裕，HIBOR未必跟足美息升幅，明年本港按息仍主要處於2厘以下水平。王美鳳預期，即使明年港元拆息有機會輕微回升，預料H按息仍會主要處於2厘以下水平，故此H按對比P按維持2.5厘仍具較大吸引力，料明年本港續以H按為主流按揭計劃。

王美鳳：料明年港按息仍處2厘以下

金管局發言人表示，美國通脹及利率前景仍不明朗，大家應保持謹慎，應對可能出現的市場波動及風險。發言人續稱，香港貨幣市場繼續保持有序運作，銀行體系流動性充裕，港元匯率及拆息穩定。

人民銀行行長易綱昨日表示，中國金融部門要堅持穩字當頭、穩中求進，實施好穩健的貨幣政策。要加大跨周期調節力度，統籌考慮今明兩年銜接，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。