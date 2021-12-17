經濟

美加快收水步伐 明年料加息3次 鮑威爾︰美國經濟可應付Omicron威脅

【明報專訊】美國聯儲局一如預期，在今年最後一次議息會議上，宣布將每月減少買債的規模增加一倍，以提早在明年3月結束買債。而利率點陣圖顯示，大部分官員估計明年將加息3次，亦符合市場預期。議息聲明大幅修改有關通脹的描述，但同時提到新冠變種病毒Omicron帶來風險，但主席鮑威爾在會後稱，美國經濟有能力應付變種病毒的威脅。

明報記者

聯儲局議息聲明顯示，「通脹率已經超過2%一段時間」且「最近幾個月就業穩步增長，失業率大幅下降」。因此，把每月縮減買債的規模加倍至300億美元，按此推算該資產購買計劃料於明年年初結束，而不是此前預計的明年6月。雖然今次維持利率不變，但由其發布的點陣圖顯示，聯儲局官員認為明年加息3次、每次0.25厘將是合適的。而9月份的點陣圖，有一半官員認為明年不會加息。

資產購買計劃料提早明年初結束

今次聲明不但刪去通脹屬「暫時性」的字眼，亦刪去允許通脹在部分時間超過2%目標的一句，包括刪去一段時間內平均通脹2%的目標。中金指出，美國聯儲局暫時拋棄了「平均通脹」的政策目標，反映聯儲局已經改變了政策思路，面對通脹上升已經既成事實且不確定何時能夠回落。

美國聯儲局議息前夕環球股市表現反覆，但議息後美股倒升收市。據彭博引述富國銀行股票策略主管Chris Harvey稱，股市的積極反應是由於投資者認為聯儲局正在減少政策錯誤的機會率，因此市場對聯儲局對抗通脹的意願和能力有了信心。

美股轉升 反映市場對儲局對抗通脹有信心

諮詢公司Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson稱，現在的關鍵問題是何時啟動加息。他原本預計會在3月加息，但又認為，其他地方的經驗表明，美國即將出現大規模的新冠病例激增，對經濟產生不可知的後果，以致加息有可能被推遲。

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉亦認為，現在的問題是經濟能否消化這種貨幣緊縮的步伐，以及風險資產能否繼續反彈。過去幾個月，環球金融狀况持續收緊，未來一年，成熟市場央行或將加快收緊貨幣政策，市場波幅或進一步加劇，環球金融狀况有機會進一步收緊。

鮑威爾亦表示，目前仍未清楚Omicron對經濟構成多大風險，但他相信，在一波又一波疫情過後，民眾正學習適應，與病毒共存，美國經濟有能力面對此威脅，「隨着接種疫苗的人愈多，（變種病毒）對經濟的影響就愈小」。因此，即使面對目前的情况，加快收水仍然是合適的。

相關字詞﹕鮑威爾 聯儲局

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