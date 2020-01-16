經濟

景泰苑未補價首破600萬 4年帳升逾倍

【明報專訊】年底前樓市氣氛仍然暢旺，多個屋苑錄高價成交，綠置居更有業主大賺離場。其中新蒲崗綠置居景泰苑一個實用面積493方呎中層單位，上月以608萬元未補價售出，為屋苑成交價首破600萬元大關，原業主持貨逾4年，帳面獲利逾1倍。

房委會資料顯示，景泰苑一個實用面積493方呎中層單位，上月以608萬元未補價售出，為屋苑成交價首破600萬元水平，實呎12,333元，據悉，單位為中層15室，原業主2017年以約289萬元購入，同年獲銀行借出約275萬元按揭，即佔樓價約95%，現沽貨帳面獲利約319萬元或約1.1倍。

本月上半月，市場共錄約25宗未補價公屋及居屋成交，較上月同期少3宗，而11月全月同類成交更新至270宗，較10月全月增6.3%。

晉海1房762萬沽 實呎2.2萬破頂

另外，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城晉海3A座中層F室，實用面積343方呎，1房間隔，以761.8萬元易手，實呎22,210元，創屋苑呎價新高；原業主2018年8月以634.68萬元買入單位，持貨3年多，帳面獲利約127萬元或約兩成。資料顯示，屋苑對上一個呎價新高紀錄於今年8月創下，單位位於第1B座48樓D室，實用面積339方呎，1房間隔，以745萬元易手，實呎21,976元。

新香港人1225萬購尚豪庭3房戶

美聯分行首席聯席區域經理王偉健表示，元朗尚豪庭3座高層C室，3房1套連儲物室間隔，實用面積867方呎，獲「新香港人」以1225萬元購入，成交價創屋苑同類戶型新高，實呎14,129元。原業主2013年5月以860萬元購入，帳面賺365萬元或42%。

富．盈門特色戶2200萬沽 4年帳蝕790萬

不過，部分新界半新盤特色戶卻錄二手蝕讓個案。資料顯示，大埔富．盈門頂層特色戶，實用面積1550方呎，上月連兩個車位以2200萬元售出，實呎14,194元，原業主2017年以約2990萬元購入，帳面蝕790萬元或約26%。

相關字詞﹕蝕讓成交 富．盈門 尚豪庭 晉海 新高成交 居屋成交 景泰苑

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