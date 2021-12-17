雋薈最快下周開價 首批不少於50伙

最快下周三開放旺角銀城廣場內示位

俊和地產發展總經理陳健強表示，雋薈的定價將參考同區新盤及二手屋苑，強調會以貼市價推盤。對於近期多個新盤推出市場，陳認為項目位於九龍市中心，加上項目主打細單位，相信可吸引上車客。對於政府研究限制新盤單位實用面積，而雋薈單位面積由152方呎起，陳認為，若政府稍後推出有關政策，集團亦將會跟從，並指中港即將通關，將帶動人流及物流，相信有利本港經濟發展。

露台改日式風呂 測量師指須入則申請

是次雋薈連裝修經改動單位，露台連工作平台內，將交樓標準所放置的洗衣機改為日式風呂。測量師學會建築測量組副主席謝志堅表示，為方便居民維修單位冷氣散熱器，屋宇署2019年起接受露台、工作平台及冷氣平台三合為一。他指，根據環保條例，工作平台可作曬晾衣服及通風之用，如要放置洗衣機，需另設獨立污水排水渠，而不可用原有的雨水渠。他質疑有關設施未必符合法例對於露台及工作平台的用途要求。另外，露台亦未必可承受風呂重量，故買家搭建有關設施前，或要向屋宇署入則申請。

CAINE HILL 5日累收逾500票超額9倍

另外，恒地（0012）旗下港島半山堅道新盤CAINE HILL，將於明日首輪開售50伙，並於今晚截票。市場消息稱，項目過去5日累收逾500票，超額認購逾9倍。