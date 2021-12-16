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經濟
2021年12月16日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
九倉心光換地條款曝光 7億加東涌4地 面積涉約19萬呎 薄扶林原址重建百億豪宅
話你知：60年代獲賽馬會捐助 興建薄扶林校舍
聖基道兒童院與長實換地建鹿茵山莊
YOHO Hub最快今日開價及開放示位
翠華觀塘前總部完成1.4億補價
富力尋求57億元債延期半年還款 提「八三折」回購部分票據 預告一旦失敗或陷違約
內地商人入稟阻南太地產撤換董事
生科股暴挫 憂被制裁藥明跌兩成
消息：黃永幟被捕 龍皇曾捲「微信女」騙局
高院頒令清盤 壹傳媒續停牌
騰訊︰日均480萬遊戲帳戶被拒登入
中國11月零售按年升3.9%遜預期 餐飲收入轉跌 統計局︰未見消費降級
降準釋放1.2萬億 部分置換MLF
強積金混合基金基準指標納A股
李克強：進一步加強中小微企金融支持
亞洲證券業協會：近半會員憂港監管
安永：美新例趕逾200中概股回港 3年緩衝期中美關係存變數 不急於回流
優步將售非戰略性股票 包括滴滴
德勤研究：港逾六成初創盼未來3年進軍大灣區
太陽城售飛機套現逾7000萬
美上月零售僅增0.3% 遠遜預期 待凌晨聯儲局議息聲明 美股三大指數早段跌
RCEP明年元旦生效 聯合國報告：日本最受惠
豐田5482億開發電動車
張兆聰：電力板塊向好 光伏玻璃落後可追
技術取勝：大唐發電1.6元沽壓大
Blue宣傳保費回贈 推以禮換錢
「女股神」反省5日後仍雄心不減
劉思明：生科股反彈難扭劣勢 留意落後電股
周顯：神秘力量想勒死港金融市場
湯文亮：美國收了台灣70年陀地
瑞聯韋立民：聯儲明年勢加息壓樓泡
景順Kristina Hooper：美住宅供應明年將增加
周顯：神秘力量想勒死港金融市場
【明報專訊】梅偉琛是個三十出頭的年輕人，有一天，他和幾個入行不久的少年吹水，說起2015年前港股的盛世，事後忍不住感嘆說：「真的有白頭宮女話天寶的感覺！」
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