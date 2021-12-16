豐田5482億開發電動車

【明報專訊】一向以燃油車為主的豐田汽車（TOYOTA ）宣布為電動車業務加碼，將一次過投入8萬億日圓（約5482億港元）開發電動車（EV），預告到2030年前推30款純電動車（BEV），更誓言實現年銷量350萬輛的目標；較此前表示在2025年將推出15款純電動車有所增加。同時對電池技術投資2萬億日圓，較此前的1.5萬億日圓電池投資計劃提高5000億日圓。豐田汽社長豐田章男表示，2030年將會把電池年產能提升到280GWh，並降低至少五成的電池成本。
預告2030年前推30款純電動車
豐田汽車順勢公布16款純電動車，其中包括5款TOYOTA bz系列、4款Lexus以及 7款Lifestyle BEV車型，其中 TOYOTA bz 系列將會橫跨小型車、大型SUV（運動型多用途車）與中型房車等車款。
豐田章男強調，在推動純電動車同時亦會開發油電車、插電式油電混合車，以及氫燃料電池電動車等系列產品；這些車型投入的模式、時機，將會根據各國能源政策和產業政策決定。他又稱，像日本75%依賴火力發電的這類國家，可能將會優先推行HEV（油電混合動力車）、PHEV（插電式混合動力汽車）為主減碳手段，該減碳效果才會顯著，但像挪威99.1%電力來自綠能國家，則是優先推動純電動車來減碳的市場。