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RCEP明年元旦生效 聯合國報告：日本最受惠

【明報專訊】亞太15國簽訂的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）將於明年元旦生效。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD，簡稱貿發會議）昨發表報告，預期日本將成為RCEP關稅減免措施的最大受惠國。貿發會議預計，日本對RCEP成員國的出口，將較2019年增長5.5%，而中國和韓國的出口也將受惠於RCEP，不過東南亞的出口可能受到影響。

貿發會議的報告預期，隨着RCEP取消了成員國約90%的商品關稅，RCEP國家的貿易規模將在2019年的2.3萬億美元基礎上，再增加420億美元（約3276億港元），增幅接近2%。其中250億美元的貿易額增長，來自成員國將與RCEP以外的國家貿易，轉移到RCEP的框架內進行。

成員國間貿易增 或影響東南亞出口

貿發會議預計，日本的汽車零件、鋼鐵和化工產品等出口將會增加。RCEP成員國的貿易額增幅，預計48%來自日本，金額相當於200億美元（約1560億港元）。中國和韓國將會是RCEP的第二和第三大受惠國，預計將分別產生110億美元（約858億港元）和70億美元（約546億港元）的效益。

不過貿發會議的分析預期，關稅減少可能影響柬埔寨、印尼、菲律賓和越南的出口。RCEP成員國的GDP總值合計約佔全球總量的30%，是全球規模最大的超級經濟圈。

（綜合報道）

[國際金融]

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