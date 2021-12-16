優步將售非戰略性股票 包括滴滴

霍斯勞沙希向瑞銀分析師表示，滴滴是競爭對手，相關持股「我們不認為是戰略性的」，而且中國的經營「環境困難、透明度低」。優步早年為爭奪內地市場，曾與滴滴爆發價格戰，優步當時在內地每年燒錢超過10億美元，直至2016年決定將優步的中國業務出售給滴滴，換取滴滴的股份。根據滴滴今年6月提交的文件，優步擁有滴滴的12.8%股份。

稱中國經營環境困難透明度低

由於滴滴收集了大量個人及交通數據，其赴美上市引起內地監管機構的憂慮，並向滴滴進行審查，其股價自6月底上市以來跌逾五成。優步持有的滴滴股份，更在第三季為優步帶來24億美元的虧損，不過優步該季經調整的息稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）首次實現盈利。

霍斯勞沙希說，優步不急於出售持股，目前優步持股的許多公司已經上市，但仍處於股票禁售期，最終「我們希望明智地將這些股份貨幣化」，不過出於戰略考慮，優步仍將繼續持有其他公司的一些股份。

優步目前持有印度食品配送龍頭Zomato（美：ZOMATO）、東南亞召車巨頭Grab（美：GRAB）及自動駕駛技術公司Aurora（美：AUR）等公司的股份。

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