安永：美新例趕逾200中概股回港 3年緩衝期中美關係存變數 不急於回流

料明年起回流中概股佔新股三分一

蔡偉榮指出，可變利益實體（VIE）新監管法案在7月出台，同期今年中概股赴美上市數量由6月「爆發性」的9隻，銳減至7月以來的3隻。他認為，港交所（0388）上月進一步放寬不合規的WVR或VIE公司雙重主要上市或第二上市的要求，有助吸引更多中概股回流，並估計明年起每年約三分之一新股將來自回流中概股。被問到中國傳擬設VIE黑名單，他表示，以往當局對VIE採取「隻眼開隻眼閉」態度，惟企業若觸碰到國家安全問題，監管態度便會有所改變。

不過，美國資產管理公司TCW Group新興市場主權證券研究部門董事總經理David Loevinger接受CNBC訪問時稱，未來3年中概股將撤出美國市場，大部分將回流香港或上海掛牌，直指對於很多中概股而言，「遊戲基本上已玩完（It's essentially game over）」。他續稱，不認為中國政府會允許美國無限制地取得中企內部審計文件，基於中美目前互相不信任，加上關係短期不會改善，相信問題不可能在數年內解決。

美基金：中概股「遊戲基本玩完」

安永發表報告表示，由於中國當局對加強行業監管，加上港股市場低迷，預計今年全年香港市場共有94家新股上市，集資額3237億元，按年分別下跌35%和19%，全球排名位列「梗頸四」。

蔡偉榮估計，今年受監管政策影響而延遲上市的新股將於明年趕上，對明年市場保持樂觀，預計全年會有100至120隻新股，集資額達3500億元，有望重返三甲。

看好明年IPO市場 港有望重返三甲

2018年港交所推行上市制度改革，安永指出，自此之後以新形式上市企業的集資額佔同期總量的60%，當中19家「B牌」非盈利生物科技企業佔全年IPO數量的20%，8家同股不同權（WVR）公司佔全年集資額44%。此外，蔡偉榮指出，海外企業在港上市逐年下滑，今年只有1家，而港交所將於明年起上調主板盈利要求，料會進一步降低規模較小的海外公司在港上市意欲。

明報記者 葉翠

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