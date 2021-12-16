經濟

強積金混合基金基準指標納A股

【明報專訊】香港投資基金公會及韋萊韜悅因應積金局放寬強積金投資A股的限制，檢討強積金混合型基金的基準，諮詢持份者後，決定改變基金基準指標，原本的股票組合當中，有三分之一是港股，該部分的構成將會延伸涵蓋A股，令該三分之一部分內，港股、A股的比例最終分別為80%、20%。

公會指是次檢討主要集中於基準內的股票組成部分，不包括債券等其他組成部分。更新後的基準，股票組合內「香港/內地股票」部分，採用富時強積金香港指數、富時強積金中國A股對冲指數，前者佔80%，後者佔20%。新基準下，可投資的股份由原先322隻增至1060隻，行業分佈會更均衡。

公會：新基準行業分佈更均衡

更新後，「香港/內地股票」中屬於香港資產的佔比，會由原基準的約30%，減少五分之一至24%。新加入的A股會佔20%。P股（香港上市、海外註冊的中國公司）、H股、紅籌的新佔比依次為35%、18%、3%。

公會將落實新基準的時間分四階段，供業界逐次調整時，增加5% A股權重及減少5%港股權重，首階段生效日是2023年7月1日，最終2024年4月1日完成調整。

新基準下，3年期股票組合回報每年回報率，截至今年5月底為10.4%，高於原基準0.6個百分點，風險方面，新舊基準3年期情况相若。

韋萊韜悅投資諮詢業務高級主任鄭榮發稱，不預期所有基金經理都完全跟隨新基準，但從基金公會調研顯示，許多基金經理人都有意欲加入投資A股，該公司相信許多經理人會隨該公司新基準加入相關A股市場股份。據富時指數單張顯示，富時強積金中國A股對冲指數與富時強積金中國A股指數關聯，截至上月底，基金十大持倉包括貴州茅台、招行、宜賓五糧液、寧德時代等A股。

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