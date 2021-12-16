經濟

中國11月零售按年升3.9%遜預期 餐飲收入轉跌 統計局︰未見消費降級

【明報專訊】內地深陷新冠變種病毒擴散困擾，經濟顯著受影響，國家統計局昨日公布11月份社會消費品零售總額，按年升3.9%，遜於市場預期的增長4.7%，並低於10月的4.9%。其中商品零售按年升4.8%，增幅較10月份回落0.4個百分點；餐飲收入則按年轉跌2.7%。國家統計局稱，疫情對消費、特別是接觸型消費的制約仍然存在，但總體來看，消費升級的趨勢持續，目前未見消費降級的變化。

明報記者 周綺琪

總計今年首11個月，社會消費品商品零售錄近40萬億元（人民幣‧下同），按年升13.7%，較2019年、即疫情爆發前增長8.2%。期內商品零售達35.75萬億元，按年增長12.8%；當中網上零售額11.9萬億元，佔比高見逾三成。至於餐飲收入為4.2萬億元，較去年同期升21.6%。

珠寶類銷售額按年升34%

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，近兩年國內消費的確受疫情困擾，但從今年首11個月的數據來看，高端消費品零售額升幅明顯快於整體增速，其中珠寶類產品銷售額同比升34.1%，可見國內消費規模將持續擴大，消費結構亦會不斷升級。

不過，她續稱，疫情擴散對部分消費類別零售額反彈仍有一定限制，但相信未來消費市場復蘇還有不少有利條件；經濟將維持長期向好的基本面，市場下階段需持續做好宏觀政策的跨周期及逆周期調節有機結合，保持經濟穩定發展。

另外，今年首11個月全國城鎮固定資產投資按年升5.2%，則差過預期的5.4%，亦較首10個月的增幅回落0.9個百分點；首11個月全國房地產開發投資增長6%，亦差過預期；11月份規模以上工業增加值按年增長3.7%，則略勝市場預期，並較10月加快0.3個百分點；另上月全國城鎮調查失業率按月升0.1個百分點至5%，高於市場估計的4.9%。

大新：或有更多措施穩經濟

大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，11月餐飲收入按年下跌2.7%，是8月出現疫情及水災後再度出現按年倒退，但他認為11月內地出口量保持強勁增長，有助抵消內需表現略為轉弱的情况；隨着電力生產逐步回穩，料未來數月工業生產可錄輕微改善。

他續稱，人民銀行早前宣布全面降準，加上中央當局表明財政政策會着力「穩經濟」，因此相信，若經濟下行壓力增加，或會有更多財政及貨幣政策措施穩定經濟。

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