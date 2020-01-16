經濟

騰訊︰日均480萬遊戲帳戶被拒登入

【明報專訊】內地嚴控未成年人打機情况，早前推出《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》（下稱「未保」政策），首當其衝的騰訊 （0700）昨首次透露，「未保」政策落地效果明顯。

集團未保體系負責人、騰訊用戶平台部總經理鄭磊對內媒指出，截至上月平均每天有686萬個帳號登錄時觸發人臉識別，當中逾70%、即逾480萬個帳號因拒絕或未通過驗證被納入防沉迷監管。

騰訊業績向來靠手遊業務「食糊」，但上季遊戲收入增速下滑，不過，鄭磊表示數據變化並非完全因為「未保」政策的落地，遊戲行業未來發展仍要看具體IP玩法、遊戲技術落地等帶來的產品層面的革新，更多還是聚焦於行業長期趨勢。

上季遊戲收入增速下滑

集團方面，騰訊已成立幾十人規模的未保核心團隊，通過該集團公司級別的聯合項目團隊來進行技術與落地方面的協助。鄭磊透露，該方面的成本高達億元級別，且該專案在使用與落地過程中，基本從未遇到過任何財務或公司審批上的阻礙。

鄭磊續稱，「未保」新規出台後仍面臨很多挑戰，目前冒用成年人帳號問題仍嚴重，都需要持續的努力進行調節與解決。他表示，目前騰訊遊戲努力推動很多層面的合作，比如與教育部共同推進安全守護平台建設，以及與運營商對手機內未成年人範本嵌入的合作等。

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